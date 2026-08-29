به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پی او وی» به نویسندگی و کارگردانی محمد لهراسبی، دور دوم اجراهای خود را از ۱۱ شهریور در مجموعه تئاتر لبخند آغاز می‌کند.

این نمایش که پیش از این در مجموعه کاخ هنر روی صحنه رفته است، در دور جدید اجراهای خود برای مدتی محدود در مجموعه تئاتر لبخند میزبان تماشاگران خواهد بود.

محمد لهراسبی، نویسنده و کارگردان نمایش «پی او وی / POV»، پیش از این نیز نویسندگی و کارگردانی نمایش «شترمرغ» را بر عهده داشته است؛ نمایشی که در سال ۱۴۰۰ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفت.

افشین حسنلو و محمد نیازی بازیگران این نمایش هستند و آیدا سرمست به‌عنوان مجری طرح و علی محمودی به‌عنوان مدیر تولید با این اثر همکاری دارند.

از دیگر عوامل «پی او وی / POV» می‌توان به علی کوزه‌گر طراح نور، محمد لهراسبی طراح صحنه، لباس و گرافیک، فرشید جعفری مشاور طراح صحنه، رضا جاویدیعکاس وحید شیرزاد اصل طراح گریم، امیرحسین کسائی طراح صدا و جلوه‌های صوتی، ماه‌پری قوی‌قلب دستیار اول کارگردان، صابر رحمتی ترکاشوند دستیار دوم کارگردان و مدیر صحنه، نونا فاضلی منشی صحنه و اپراتور نور، محمدرضا پاکزاد مدیر صحنه و سید محمدعلی میرسلطانی سازنده دکور اشاره کرد.

نمایش «پی او وی / POV» از ۱۱ شهریور، هر شب ساعت ۲۰:۴۵ در سالن ۳ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه می‌رود.