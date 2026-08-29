گردوخاک و رگبار مهمان آسمان البرز

به گزارش خبرنگار مهر، ادارهکل هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۹، از وزش باد شدید، گردوخاک، رگبار پراکنده و رعدوبرق و همچنین کاهش محسوس دما در استان خبر داد.
بر اساس این هشدار، تحلیل آخرین الگوهای پیشیابی حاکی از گذر موج ناپایدار و ضعیف از منطقه البرز مرکزی است که از عصر امروز شنبه، برخی ساعات با وزش باد شدید، گردوخاک، رگبار پراکنده و رعدوبرق همراه خواهد بود.
کاهش محسوس دما از دوشنبه
هواشناسی البرز اعلام کرده است که این موج ناپایدار تا صبح دوشنبه ادامه دارد و پس از خروج آن از صبح سهشنبه، روند کاهش محسوس دما در استان پیشبینی میشود.
نوع مخاطرات این سامانه شامل رگبار پراکنده و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک و کاهش دما اعلام شده است.
در پیشبینی جادهای استان البرز با محوریت جادههای چالوس و طالقان، برای امروز شنبه تا کمی ابری و گاهی وزش باد با سرعت لحظهای تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارش، فردا یکشنبه آسمان منطقه قسمتی تا ابری خواهد بود و وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق در برخی ساعات پیشبینی شده و سرعت لحظهای باد میتواند به ۵۴ کیلومتر بر ساعت برسد.
همچنین برای روز دوشنبه، آسمان جادههای شمالی و کوهستانی البرز قسمتی تا ابری همراه با وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق در برخی ساعات پیشبینی شده و سرعت لحظهای باد تا ۶۲ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
هشدار نسبت به خسارت به سازهها و درختان
هواشناسی البرز اثر مخاطره این سامانه را آسیب به سازههای موقت و سست و خطر شکستن شاخه درختان، خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا اعلام کرده است.
بر این اساس، شهروندان و دستگاههای اجرایی باید نسبت به رعایت نکات ایمنی در عملیات عمرانی و اطمینان از استحکام سازههای موقت توجه داشته باشند.
همچنین به رانندگان توصیه شده است در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در کنار ساختمانهای نیمهکاره، درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی احتیاط کنند.
هشدار به مسافران جاده چالوس و مناطق کوهستانی
با توجه به پیشبینی وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق در برخی ساعات، رعایت احتیاط در محورهای کوهستانی بهویژه جاده چالوس و دیگر مسیرهای شمالی استان ضروری است.
لازم به ذکر است؛ این هشدار از عصر شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و تا صبح دوشنبه ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.
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