  1. استانها
  2. البرز
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

گردوخاک و رگبار مهمان آسمان البرز

گردوخاک و رگبار مهمان آسمان البرز

البرز _ هشدار زرد هواشناسی در البرز صادر شد؛ وزش باد شدید، گردوخاک، رگبار پراکنده و رعدوبرق از عصر امروز شنبه تا صبح دوشنبه استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان البرز با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۹، از وزش باد شدید، گردوخاک، رگبار پراکنده و رعدوبرق و همچنین کاهش محسوس دما در استان خبر داد.

بر اساس این هشدار، تحلیل آخرین الگوهای پیش‌یابی حاکی از گذر موج ناپایدار و ضعیف از منطقه البرز مرکزی است که از عصر امروز شنبه، برخی ساعات با وزش باد شدید، گردوخاک، رگبار پراکنده و رعدوبرق همراه خواهد بود.

کاهش محسوس دما از دوشنبه

هواشناسی البرز اعلام کرده است که این موج ناپایدار تا صبح دوشنبه ادامه دارد و پس از خروج آن از صبح سه‌شنبه، روند کاهش محسوس دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

نوع مخاطرات این سامانه شامل رگبار پراکنده و رعدوبرق، وزش باد شدید و گردوخاک و کاهش دما اعلام شده است.

در پیش‌بینی جاده‌ای استان البرز با محوریت جاده‌های چالوس و طالقان، برای امروز شنبه تا کمی ابری و گاهی وزش باد با سرعت لحظه‌ای تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، فردا یکشنبه آسمان منطقه قسمتی تا ابری خواهد بود و وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق در برخی ساعات پیش‌بینی شده و سرعت لحظه‌ای باد می‌تواند به ۵۴ کیلومتر بر ساعت برسد.

همچنین برای روز دوشنبه، آسمان جاده‌های شمالی و کوهستانی البرز قسمتی تا ابری همراه با وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق در برخی ساعات پیش‌بینی شده و سرعت لحظه‌ای باد تا ۶۲ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

هشدار نسبت به خسارت به سازه‌ها و درختان

هواشناسی البرز اثر مخاطره این سامانه را آسیب به سازه‌های موقت و سست و خطر شکستن شاخه درختان، خیزش گردوخاک و کاهش موقت کیفیت هوا اعلام کرده است.

بر این اساس، شهروندان و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به رعایت نکات ایمنی در عملیات عمرانی و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت توجه داشته باشند.

همچنین به رانندگان توصیه شده است در عبور و مرور و عدم پارک خودرو در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و تابلوهای تبلیغاتی احتیاط کنند.

هشدار به مسافران جاده چالوس و مناطق کوهستانی

با توجه به پیش‌بینی وزش باد شدید، رگبار و رعدوبرق در برخی ساعات، رعایت احتیاط در محورهای کوهستانی به‌ویژه جاده چالوس و دیگر مسیرهای شمالی استان ضروری است.

لازم به ذکر است؛ این هشدار از عصر شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده و تا صبح دوشنبه ۹ شهریور ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6930911

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها