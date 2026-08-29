  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۱۷

فروش ۴۶ میلیاردی سینما در اولین هفته شهریور

فروش ۴۶ میلیاردی سینما در اولین هفته شهریور

سینمای ایران نخستین هفته از شهریور را در حالی سپری کرد که با ۳۵۲ هزار مخاطب به فروشی معادل ۴۶ میلیارد تومان دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سینماشهر، بیست و سومین هفته از سال جاری در حالی از روز شنبه ۳۱ مرداد الی پایان روز جمعه ۶ شهریور سپری شد که سینمای ایران با میزبانی از ۳۵۲ هزار و ۱۶۳ مخاطب به فروشی معادل ۴۶ میلیارد و ۱۱۳ میلیون تومان دست پیدا کرد و فیلم «زنده‌شور» با ۱۳۱ هزار و ۴۵۱ مخاطب و «پردیس سینمایی کوروش» با ۱۷ هزار و ۷۸۴ مخاطب نیز به‌عنوان پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی در هفته گذشته معرفی شدند.

بر اساس این گزارش، «پردیس سینمایی کوروش» با ۱۷ هزار و ۷۸۴ مخاطب، «پردیس سینمایی ایران‌مال» با ۱۴ هزار و ۴۲۴ مخاطب، «پردیس سینمایی هدیش» با ۱۰ هزار و ۹۲ مخاطب، «پردیس سینمایی آزادی» با ۸ هزار و ۹۵۵ مخاطب و «پردیس سینمایی هویزه مشهد» با ۷ هزار و ۷۹۸ مخاطب، عنوان پنج پردیس سینمایی پرمخاطب طی هفته گذشته را به خود اختصاص دادند.

فیلم «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۱۳۱ هزار و ۴۵۱ مخاطب در صدر پرمخاطب‌ترین فیلم هفته گذشته قرار گرفته و همچنین فیلم‌های «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۱۱۰ هزار ۸۱۵ مخاطب، «سقف» به کارگردانی ابراهیم امینی با ۲۱ هزار و ۷۱۰ مخاطب، «ناپلئون در باغ زردآلو» به کارگردانی حامد محمدی با ۱۹ هزار و ۹۰۰ مخاطب و انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۱۹ هزار و ۲۵۲ مخاطب نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

بر اساس آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) هفته نوزدهم (۳ الی ۹ مرداد) سال جاری با ۴۴۸ هزار و ۸۷۰ مخاطب به‌عنوان پرمخاطب‌ترین هفته از ابتدای سال لقب گرفته است و هفته هجدهم (۲۷ تیر الی ۲ مرداد) با ۳۶۳ هزار ۳۲۰ مخاطب، هفته بیست و سوم (۳۱ مرداد الی ۶ شهریور) با ۳۵۲ هزار و ۱۶۳ مخاطب، هفته بیست و دوم (۲۴ الی ۳۰ مرداد) با ۳۲۸ هزار و ۷۳۱ مخاطب و هفته دهم (۲ الی ۸ خرداد) با ۲۹۷ هزار و ۲۳۹ مخاطب نیز در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار دارند.

کد مطلب 6931155
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها