ظرفیت فرهنگی ایل قشقایی باید در تقویت شعر و ادبیات به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید رضا افتخاری در اختتامیه کنگره بین المللی شعر در یاسوج اظهار کرد: مسئولیت ارتقای سطح شعر و کمک به شکلگیری آثاری فاخر، عمیق و برخوردار از کیفیت مطلوب، بر عهده شاعران و فعالان عرصه شعر است و آنان باید در این مسیر اهتمام جدی داشته باشند.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم میان شخصیت، دانش و آگاهی شاعر با کیفیت آثار ادبی، افزود: هرچه شخصیت شاعر پختهتر و نگاه او عمیقتر و مبتنی بر دانش و آگاهی گستردهتر باشد، شعر او نیز بهطور طبیعی از کیفیت، غنا و عمق بیشتری برخوردار خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر اینکه بخشی از مسئولیت ارتقای جایگاه شعر بر عهده شاعران و فعالان این عرصه است، بر ضرورت شناسایی و بهرهگیری از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی و ادبی موجود در جامعه تأکید کرد.
حجت الاسلام افتخاری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و ادبی استان اصفهان و مناطق فارس، به جایگاه و ظرفیت فرهنگی ایل قشقایی در این حوزه پرداخت و گفت: این ظرفیت فرهنگی و ادبی میتواند زمینهساز تولید آثار ارزشمند و تقویت جریان شعر و ادبیات باشد.
وی بر ضرورت بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای فرهنگی ایل قشقایی تأکید کرد و افزود: استفاده درست از این ظرفیتها میتواند به غنای شعر و ادبیات کمک کرده و زمینه شکلگیری آثار عمیق، فاخر و ماندگار را فراهم کند.
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