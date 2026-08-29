سجودی: ظرفیت زیرساخت برق لنگرود ۱۹ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، کریم سجودی ظهر شنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از پروژههای شهری همزمان با هفته دولت، با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه برق شهرستان لنگرود اظهار کرد: طی ماههای اخیر طرحهای متعددی برای توسعه و تقویت زیرساختهای برق در این شهرستان اجرا شده است.
وی با اشاره به احداث پست فوق توزیع جدید در لنگرود افزود: پیش از این شهرستان لنگرود دارای دو پست فوق توزیع بود که با پیگیریهای انجامشده و در پی تصمیمات اتخاذشده در جلسهای با حضور نماینده شهرستان و فرماندار لنگرود، یک پست فوق توزیع جدید با اعتباری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت برق منطقهای احداث و وارد مدار شد.
مدیر امور توزیع برق لنگرود ادامه داد: در پی احداث این پست، شرکت توزیع نیروی برق نیز هشت فیدر جدید احداث کرد و شش فیدر را از پستهای فوق توزیع سیاهکلده و چمخاله وارد مدار کرد که مجموع اعتبار هزینهشده برای اجرای این طرحها حدود ۵۰۰ میلیارد ریال، معادل ۵۰ میلیارد تومان، بوده است.
افزایش ۱۹ درصدی ظرفیت زیرساخت برق لنگرود
سجودی با بیان اینکه اجرای این طرحها نقش مؤثری در تقویت شبکه برق شهرستان داشته است، تصریح کرد: با بهرهبرداری از این پروژهها، ظرفیت زیرساخت برق لنگرود حدود ۱۹ درصد افزایش یافته و در نتیجه کیفیت ولتاژ شبکه نیز بهبود پیدا کرده است.
وی با اشاره به گستردگی شبکه توزیع برق در شهرستان لنگرود گفت: اداره برق لنگرود در حال حاضر تأمین انرژی بیش از ۱۰۰ هزار مشترک را بر عهده دارد و این خدمات از طریق بیش از هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و ۵۰۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط ارائه میشود.
ورود ۵۷ ترانسفورماتور جدید به مدار
مدیر امور توزیع برق لنگرود از نصب و بهرهبرداری از ۵۷ دستگاه ترانسفورماتور جدید در نقاط مختلف شهرستان خبر داد و افزود: طی شش ماه گذشته و با پیگیریهای نماینده شهرستان و فرماندار لنگرود، ۵۷ دستگاه ترانسفورماتور جدید با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان در نقاطی که با ضعف برق مواجه بودند، وارد مدار شده است.
سجودی با اشاره به اجرای طرحهای اصلاح و بهینهسازی شبکه در سالهای گذشته نیز بیان کرد: در هفت نقطه، احداث خطوط فشار متوسط و نصب ترانسفورماتور انجام شده و در همین راستا حدود ۳۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف مسی در شهرهای لنگرود، شلمان و چمخاله و همچنین بیش از ۳۰ روستا به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.
وی تصریح کرد: مجموع اقدامات انجامشده در حوزه توزیع برق طی شش ماه گذشته بیش از یک هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال، معادل ۱۶۶ میلیارد تومان، اعتبار داشته است.
پیشبینی احداث پستهای فوق توزیع جدید در لنگرود
رئیس اداره برق لنگرود با اشاره به برنامههای پیشرو برای تقویت زیرساختهای برق شهرستان اظهار کرد: زمینهای مورد نیاز برای احداث پست فوق توزیع «لنگرود ۲» هماهنگ شده و مقدمات اجرای این طرح در حال پیگیری است.
وی افزود: همچنین احداث یک پست فوق توزیع در منطقه انزلیمحله پیشبینی شده و در شهر شلمان نیز احداث پست فوق توزیع در دستور کار قرار دارد.
سجودی هدف از اجرای این طرحها را تأمین مستقل برق شهر شلمان و پوشش مناسب برقرسانی به این شهر و مناطق پیرامونی عنوان کرد.
وی در پایان با قدردانی از حمایتهای مسئولان شهرستان و استان گفت: شرکت برق منطقهای نیز از سال گذشته تاکنون اعتبارات قابل توجهی برای توسعه زیرساخت برق لنگرود هزینه کرده است و امیدواریم با تداوم حمایتها، در سال آینده شاهد اجرای اقدامات اساسیتر برای توسعه و تقویت شبکه برق شهرستان باشیم.
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