تحلیل یک داستان ایرانی از زاویه دید فانتزی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین همنشینی از سلسله نشست‌های مشترک آکادمی فانتزی و کارگروه علمی‌تخیلی و فانتزی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان پیرامون دو گونه ادبی علمی‌تخیلی و فانتزی، میزبان یک‌ داستان علمی‌تخیلی ایرانی است.

در جلسه‌ی هفته آینده که سه‌شنبه 6 بهمن برگزار می‌شود داستان "بدون عنوان" نوشته‌ علیرضا فتوحی سیاه پیرانی همخوانی و سپس با حضور نویسنده، به بحث و تبادل نظر گذاشته می‌شود.

این جلسه از ساعت ۱۷ تا ۱۹در محل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان واقع در خیابان سمیه، بین فرصت و مفتح، بن‌بست پروانه، پلاک ۴۶ برگزار خواهد شد و حضور در آن برای عموم آزاد است.