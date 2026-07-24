به گزارش خبرنگار مهر، میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، با اشاره به عملکرد تیم ملی در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ اظهار کرد: حال والیبال خوب نیست و ما دچار بحران شده‌ایم.وقتی مردم این موضوع را متوجه می‌شوند، باید پاسخگو باشیم. نخستین قدم این است که بپذیریم ایراد داریم، زیرا تا زمانی که وجود مشکل را قبول نکنیم و تصور کنیم این شرایط به‌سادگی می‌گذرد، اتفاقی نخواهد افتاد.

وی افزود: اگر بخواهیم به‌سادگی از کنار این وضعیت عبور کنیم، در رقابت‌های قهرمانی آسیا نیز با همین مشکلات روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: پیام‌های زیادی از مردم دریافت می‌کنیم و جالب اینجاست که برخی از این نظرات کاملاً متضاد هستند. عده‌ای معتقدند باید مربی را تغییر دهیم، اما گروهی دیگر یادآوری می‌کنند که لوزانو را تغییر دادیم و برابر اوکراین شکست خوردیم، کواچ را عوض کردیم و مقابل ترکیه باختیم؛ بنابراین مشکل تنها با تغییر مربی حل نمی‌شود.

تقوی تصریح کرد: به‌راحتی می‌توان برای حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرد، اما واقعیت این است که مشکلات والیبال فراتر از تغییر سرمربی است.

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از ناکامی‌های تیم ملی را متوجه کادر فنی می‌داند، گفت: همان‌طور که با وجود فراهم کردن همه شرایط برای تیم ملی، خودم را از مسئولیت مبرا نمی‌دانم، درباره کادر فنی نیز همین نگاه وجود دارد و همه در این نتایج سهم دارند.

رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به شرایط تیم ملی تأکید کرد که در وضعیت فعلی باید تصمیمات مدیریتی اتخاذ شود و حمایت از کادر فنی در اولویت قرار گیرد.

وی گفت: کمتر از دو ماه تا آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا باقی مانده و با توجه به فرصت محدود، امکان مذاکره، توافق و عقد قرارداد با یک مربی خارجی وجود ندارد.

رئیس فدراسیون والیبال با بیان اینکه قرارداد روبرتو پیاتزا تا پایان سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد، افزود: عملکرد او پس از پایان قرارداد ارزیابی خواهد شد، اما برنامه فعلی فدراسیون ادامه همکاری با این سرمربی تا سال ۲۰۲۸ است.



وی با انتقاد از برخی فشارها برای تغییر کادر فنی گفت: از رسانه‌هایی که مدام بر تغییر سرمربی تأکید می‌کنند، این سؤال را دارم که آیا امروز جامعه والیبال ظرفیت روانی سپردن تیم ملی به یک مربی ایرانی را دارد؟ نباید اصرار داشته باشیم در این شرایط فرد خاصی وارد چرخه تیم ملی شود.



تقوی تأکید کرد: در فاصله ۵۰ روز مانده تا قهرمانی آسیا، تیم ملی به آرامش نیاز دارد و نباید فضای بحران ایجاد شود. تیم ملی نیز در این رقابت‌ها با مربی ایرانی به میدان نخواهد رفت.



وی ادامه داد: عملکرد تیم ملی در سال گذشته و امسال نوسان‌هایی داشته است، اما نمی‌توان با مشاهده نخستین افت، تصمیم به تغییر سرمربی گرفت.

رئیس فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: فدراسیون از پیاتزا حمایت می‌کند، اما در عین حال اگر ایراداتی وجود داشته باشد، در جلسات کارشناسی به او منتقل خواهد شد.

وی افزود: پیاتزا نیز به وجود مشکلات واقف است و در جلسات اخیر این موضوع را پذیرفته است. نخستین جمله او پس از پایان لیگ ملت‌ها این بود که باید مشکلات تیم ملی را با همکاری یکدیگر برطرف کنیم؛ موضوعی که نشان می‌دهد نگاه او تک‌بعدی نیست و برای حل مشکلات آمادگی دارد.