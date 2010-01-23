500 ورزشکار زنجانی در المپیاد ورزشی ایرانیان شرکت می کنند

علی جوان در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: این تعداد ورزشکار در 28 رشته مخصوص آقایان و 17 رشته برای بانوان در این المپیاد حضور می‌یابند.

وی با بیان اینکه استان زنجان در رشته‌های واترپلو و شطرنج بانوان، میزبان این رقابت‌ها خواهد بود، افزود: به جز رشته‌های فوتبال، کبدی و شیرجه در سایر رشته‌ها نماینده‌های شایسته‌ای در رده سنی جوانان برای حضوری پر رنگ و کسب مدال در سومین دوره المپیاد ایرانیان داریم.

جوان افزود: از آنجا که سومین دوره المپیاد ایرانیان در رده سنی جوانان برگزار خواهد شد، لذا امید زیادی برای کسب مدال‌های مختلف در این دوره رقابت‌ها نسبت به دو دوره گذشته که در رده سنی امید به انجام رسید، داریم.

معاون توسعه امور ورزشی استان زنجان یکی از اهداف اصلی برگزاری جلسه توجیهی برای رؤسای هیئت‌های ورزشی استان را آشنا کردن آنان با نحوه مدیریت تیم‌ها در مسابقات المپیاد ایران عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه ورزش در عصر حاضر با روش علمی اداره می‌شود.

جوان با اشاره به اینکه اکثر تیم‌های ورزشی استان زنجان با آمادگی مطلوب در سومین دوره رقابت‌های المپیاد ایرانیان حضور خواهند داشت، افزود: در رشته‌های ووشو، سنگنوردی، سپک‌تاکرا، دوچرخه‌سواری، بدمینتون و سه‌گانه شانس زیادی برای کسب مدال داریم.

کاروان ورزشی استان زنجان در سومین دوره المپیاد ایرانیان در رشته‌های اسکواش، بدمینتون، اسکیت، تکواندو، تیراندازی با کمان، جودو، دو و میدانی، سنگنوردی، قایقرانی روئینگ، ووشو، قایقرانی آب‌های آرام، هاکی، کانوپولو، کاراته و شطرنج به طور مشترک در بخش پسران و دختران شرکت می‌کند.

این کاروان در رشته‌های بوکس، پینگ‌پنگ، دوچرخه‌سواری، باستانی، ژیمناستیک، سپک‌تاکرا، شمشیربازی، شنا، کشتی آزاد، واترپلو، والیبال، وزنه‌برداری و سه‌گانه، ورزشکاران پسر و در رشته‌های هندبال و فوتسال نیز فقط ورزشکاران دختر را راهی این مسابقات خواهد کرد.

همچنین در رشته‌های بسکتبال، شیرجه، فوتبال، کبدی، راگبی، تیراندازی، کشتی فرنگی و گلف، استان زنجان هیچ نماینده‌ای در سومین دوره مسابقات المپیاد ایرانیان نخواهد داشت.