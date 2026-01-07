خراسان جنوبی با ۲۱ مدال در المپیاد استعدادهای برتر ورزشی درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قناد مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی سه شنبه شب در آیین تجلیل از مدال‌آوران هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور، با اشاره به اهمیت این رویداد، بیان کرد: المپیاد استعدادهای برتر فرصتی استثنایی برای شناسایی و پرورش نخبگان ورزشی و بستری راهبردی برای آینده ورزش کشور محسوب می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: این مسابقات در رده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال و به مدت دو هفته در سراسر کشور برگزار شد و تمامی ۳۱ استان درگیر بودند. خراسان جنوبی نیز از ۲۶ مهر تا ۴ آبان میزبان رقابت‌های بسکتبال پسران بود که با حضور ۳۲ تیم، حدود ۴۸۰ ورزشکار و ۷۰ مربی و داور برگزار شد.

قناد با اشاره به دستاوردهای ورزشکاران استان در سطح ملی، عنوان کرد: در این دوره، ورزشکاران خراسان جنوبی موفق به کسب مقام اول در رشته‌های رزمی، رتبه برتر در اسکواش، مقام دوم در دوچرخه‌سواری بانوان و مقام سوم در شمشیربازی آقایان شدند؛ در مجموع، ۲۱ مدال رنگارنگ در رشته‌های مختلف به دست آمد که شامل چهار مدال در اسکواش، سه مدال در شمشیربازی، هشت مدال در رشته‌های رزمی، یک مدال در شطرنج، یک مدال در دوومیدانی و چهار مدال در دوچرخه‌سواری بود.

وی افزود: استان در ۲۴ رشته ورزشی آقایان و ۲۰ رشته ورزشی بانوان حضور داشت و در مجموع ۲۴۴ ورزشکار شامل ۱۳۹ مرد و ۱۰۵ زن به مسابقات اعزام شدند؛ همچنین ۱۰۲ مربی و سرپرست وظیفه هدایت تیم‌ها را بر عهده داشتند. از شهرستان بیرجند ۹۰ ورزشکار، از سرایان ۱۷، طبس ۹، فردوس ۹ و قائن ۱۰ ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کردند که شهرستان بیرجند با ۱۸ مدال، طبس با دو مدال و قائن با یک مدال افتخارآفرینی کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به ارتقای جایگاه خراسان جنوبی در رتبه‌بندی کشوری، توضیح داد: در سال‌های گذشته، استان در جایگاه سی‌ویکم کشور قرار داشت، اما در این دوره با رشد هفت پله‌ای به رتبه بیست‌وچهارم رسید.

وی همچنین این موفقیت را نتیجه تلاش ورزشکاران، هیئت‌های ورزشی و حمایت خانواده‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد روند صعودی ورزش استان ادامه یابد.

قناد همچنین بر اهمیت پایگاه قهرمانی استان تأکید کرد و گفت: پس از ۲۰ سال، پایگاه قهرمانی شهید سرحدی بازسازی و آیین بهره‌برداری مجدد آن برگزار شد. این پایگاه اکنون دارای پنج لاین تخصصی شامل استعدادیابی، ورزش‌های هوازی، پیکرسنجی و آمادگی جسمانی است؛ همچنین تجهیزات مدرن از جمله دوچرخه‌های اسپینینگ و ابزارهای تست آمادگی جسمانی فراهم شده تا ورزشکاران با آمادگی کامل در مسابقات شرکت کنند.

وی با قدردانی از زحمات هیئت‌های ورزشی و دستگاه‌های اجرایی در برگزاری مسابقات، اظهار داشت: همکاری بین دستگاهی، به‌ویژه در میزبانی بسکتبال، نقش مهمی در موفقیت استان داشت.

وی از سازمان بهزیستی، تأمین اجتماعی، نیروهای نظامی و انتظامی، هلال‌احمر، کمیته امداد و آموزش و پرورش به‌طور ویژه تشکر کرد و افزود: این هماهنگی در شرایطی شکل گرفت که استان همزمان میزبان نمایشگاه ایران و افغانستان بود، اما با وجود این، توجه ویژه‌ای به ورزش شد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان جنوبی در پایان با تبریک به ورزشکاران مدال‌آور، بیان کرد: این موفقیت‌ها علاوه بر افتخار شخصی، دل مردم استان را شاد کرد.

وی از خانواده‌های ورزشکاران به‌عنوان پشتوانه اصلی یاد کرد و ابراز امیدواری کرد که ورزشکاران استان در میادین ملی و بین‌المللی نیز بدرخشند.

قناد با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با ورزشکاران کشور خاطرنشان کرد: ورزش با اقدامات بی‌نظیر خود دل مردم ایران را شاد کرده است و امیدواریم ورزشکاران خراسان جنوبی نیز سهم بسزایی در این شادی داشته باشند.