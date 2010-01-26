مزدآبادی به خبرنگار مهر گفت: طرح اولیه فیلم سینمایی "ورود زندهها ممنوع" را من و زهرا خمسه نوشته ایم و علیرضا مسعودی با مشاوره محسن تنابنده نگارش فیلمنامه را آغاز کردهاند.
وی افزود: رایزنیهای اولیه را با برخی عوامل و بازیگران انجام داده و قصد داریم چنانچه مراحل تولید طبق برنامه ریزیهای انجام شده پیش رود "ورود زندهها ممنوع" را اوایل فروردین ماه مقابل دوربین ببریم.
"ورود زندهها ممنوع" یک کمدی پر پرسوناژ و شلوغ است که قرار است در آن از بازیگران حرفهای سینمای استفاده شود. این فیلم روایت زندگی دو جوان نعشکش است که در قبرستان کار میکنند و با ماجراهای مختلف روبرو میشوند.
جواد مزدآبادی تا کنون فیلم سینمایی طاووسهای بیپر، فیلمهای تلویزیونی گره کور، چاه دیو و مجموعه خونبها را کارگردانی کرده است.
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