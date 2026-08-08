https://mehrnews.com/x3cLFM ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴ کد مطلب 6911634 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴ صد و شصت و یکمین راهپیمایی شبانه لاهیجانیها در خیابان رشت- در این فیلم صد و شصت و یکمین راهپیمایی شبانه مردم لاهیجان در خیابان را مشاهده می کنید. دریافت 15 MB فیلم: محمد صادق غلامی کد مطلب 6911634 کپی شد مطالب مرتبط خبرنگاران مهر گیلان در تجمع شبانه تجلیل شدند مهرگان؛ یک شب دیگر و جلوه ای تازه از همراهی مردم راهپیمایی شبانه مردم انقلابی آبدان محمدیه در شب ۱۶۱؛ شب دیگری از حضور مردم در میدان موج یکصد و شصت و دوم حضور مردم رشت در میدان شهدای ذهاب ۱۶۱ شب حماسه پرشور مردم آب پخش در گذرگاه مقاومت آبیک در شب ۱۶۱؛ حضور مردم ادامه یافت تداوم حضور شبانه مردم در آزادشهر برچسبها تجمع مردمی لاهیجان شهادت رهبر معظم انقلاب
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