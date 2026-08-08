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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۳۴

صد و شصت و یکمین راهپیمایی شبانه لاهیجانی‌ها در خیابان

صد و شصت و یکمین راهپیمایی شبانه لاهیجانی‌ها در خیابان

رشت- در این فیلم صد و شصت و یکمین راهپیمایی شبانه مردم لاهیجان در خیابان را مشاهده می کنید.

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فیلم: محمد صادق غلامی

کد مطلب 6911634

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