احتمال رگبارهای پراکنده و رعد و برق در نیمه دوم هفته

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و داده‌های هواشناسی، پیش از ظهر امروز آسمان اغلب مناطق استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر با افزایش پوشش ابر و همچنین افزایش سرعت وزش باد مواجه خواهیم بود.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی حاکم و رشد ابرهای همرفتی در ساعات بعدازظهر، احتمال وقوع رگبارهای محلی و پراکنده باران همراه با رعد و برق، به‌ویژه در نیمه دوم هفته جاری، دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: این بارش‌ها ماهیت محلی و پراکنده خواهند داشت و در حال حاضر نشانه‌ای از فعالیت یک سامانه بارشی قابل توجه و فراگیر در استان طی روزهای آینده مشاهده نمی‌شود.

رحمان‌نیا با اشاره به وضعیت وزش باد در استان گفت: از ساعات بعدازظهر امروز سرعت وزش باد در برخی مناطق افزایش خواهد یافت و این افزایش سرعت باد به‌طور موقت، به‌ویژه در مناطق بادگیر و ارتفاعات، می‌تواند به آستانه وزش باد نسبتاً شدید برسد.

وی تصریح کرد: با توجه به ماهیت موقتی افزایش سرعت باد، توصیه می‌شود شهروندان و به‌ویژه ساکنان مناطق مرتفع و بادگیر در زمان وقوع تندبادهای موقت، نکات ایمنی لازم را مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با بیان اینکه شرایط جوی مذکور در طول هفته جاری در استان تداوم خواهد داشت، گفت: طی روزهای آتی سامانه بارشی قابل توجهی در استان فعال نخواهد شد و وضعیت کلی هوا بیشتر تحت تأثیر ناپایداری‌های محلی، رشد ابرهای همرفتی و افزایش موقت سرعت وزش باد قرار خواهد داشت.

رحمان‌نیا در ادامه به روند دمایی استان اشاره کرد و افزود: از نظر دمایی طی هفته پیش رو تغییرات محسوسی پیش‌بینی نمی‌شود و دما در بیشتر مناطق استان نوسان قابل توجهی نخواهد داشت، با این حال روند کلی دما با شیب ملایم کاهشی خواهد بود.

وی با اشاره به کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی شبانه‌روز گذشته اظهار کرد: در این مدت، ایستگاه هواشناسی اسلام‌آباد با دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و ایستگاه گیلوان با دمای ۳۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان خاطرنشان کرد: دمای شهر زنجان نیز طی شبانه‌روز گذشته بین ۱۸ و ۳۰ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

رحمان‌نیا با تأکید بر اینکه پیش‌بینی‌های هواشناسی با توجه به تغییرات شرایط جوی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شوند، گفت: شهروندان برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی و هشدارهای هواشناسی، اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های رسمی هواشناسی استان را دنبال کنند.