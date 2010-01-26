شهردار جدید محمدشهر کرج معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در مراسم معارفه نعمتی که شامگاه دوشنبه برگزار شد، جمعی از مسئولان شهرستان کرج و شهر اقماری محمدشهر حضور داشتند.

بیان روند انتخاب شهردار جدید محمدشهر همچنین بیان بخشی از فعالیتهای صورت گرفته از سوی شهرداری و شورای این شهر طی چند ماه اخیر از دیگر مراسم معارفه شهردار جدید بود.

محمدشهر از نظر جمعیتی دومین شهر در شهرستان کرج است

در این مراسم، شهردار جدید محمدشهر ضمن اشاره به بخشی از ظرفیتهای این منطقه گفت: محمدشهر از نظر جمعیتی دومین شهر در شهرستان کرج است و تعداد زیادی از شهدای شهرستان کرج اهل این منطقه بوده اند.

نعمتی ادامه داد: همچنین محمدشهر شهروندان خوبی دارد که باید به این امر به عنوان یک ظرفیت مطلوب نگاه کنیم.

وی اظهار داشت: شهردارهای قبلی محمدشهر برای حل مشکلات این منطقه تلاش زیادی کرده اند و امیدوارم بتوانم فعالیتهای آنها را به بهترین نحو دنبال کنم و تلاشهایشان را به ثمر بنشانم.

مدیران موفق از تیم کاری مطلوب و موفق بهره مند هستند

نعمتی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: مدیران موفق از تیم کاری مطلوب و موفق بهره مند هستند ضمن اینکه بدون داشتن تیم خوب نمی توان موفقیت چندانی به دست آورد.

وی نعمتی ضمن تشکر از محمدنژاد، سرپرست شهرداری محمدشهر اظهار امیدواری کرد: مشکلات شهرهای اقماری کرج از جمله محمدشهر به بهترین نحو با همکاری مسئولان ذیربط حل شود و شهرداری نیز در این زمینه موفق عمل کند.

شهردار قبلی محمدشهر مدتی قبل به اتهام برخی مسائل مالی از کار برکنار و این شهرداری مدتی با سرپرست اداره شد.

محمدشهر با جمعیت شهری 83 هزار نفر و جمعیت روستایی 23 هزار نفر در هشت کیلومتری کرج واقع شده است.