به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنجشنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.
در فینال ماده ۴ نفره زنان تیم ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب از ساعت ۱۱ به مصاف حریفانی از ویتنام، چین و ژاپن رفتند.
ملیپوشان ۴ نفره در پایان این رقابت با زمان ۶:۲۷:۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال ارزشمند نقره دست پیدا کردند.
تیم چین با زمان ۶:۲۳ اول شد و تیم ژاپن با ۶:۲۹ در جایگاه سوم قرار گرفت.
ملیپوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۴ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.
مدال تیم روئینگ ۴ نفره زنان، هفتمین مدال نقره و پانزدهمین مدال کاروان ایران است.
مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
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