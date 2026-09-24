به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.



در فینال ماده ۴ نفره زنان تیم ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب از ساعت ۱۱ به مصاف حریفانی از ویتنام، چین و ژاپن رفتند.



ملی‌پوشان ۴ نفره در پایان این رقابت با زمان ۶:۲۷:۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال ارزشمند نقره دست پیدا کردند.



تیم‌ چین با زمان ۶:۲۳ اول شد و تیم ژاپن با ۶:۲۹ در جایگاه سوم قرار گرفت.



ملی‌پوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۴ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مدال تیم روئینگ ۴ نفره زنان، هفتمین مدال نقره و پانزدهمین مدال کاروان ایران است.

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا

* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)

* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)

* تیم فوتبال الکترونیک

* فاطمه مجلل (روئینگ)

* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)

* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره

* تیم کاتا بانوان

* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)

* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)

* سوگند سینکایی (ووشو)

* شجاع پناهی (ووشو)

* عرفان محرمی (ووشو)

* تیم روئینگ ۴ نفره زنان

مدال برنز

* تیم ملی بسکتبال

* علی پاکدامن