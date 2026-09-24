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۲ مهر ۱۴۰۵، ۵:۴۶

بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

کسب سومین مدال برای تیم روئینگ بانوان؛ تیم ۴ نفره ایران نقره‌ای شد

کسب سومین مدال برای تیم روئینگ بانوان؛ تیم ۴ نفره ایران نقره‌ای شد

تیم ۴ نفره روئینگ بانوان ایران به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فینال روئینگ بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز پنج‌شنبه ۲ مهرماه در دریاچه ناکاراگویا ناگویا برگزار شد.

در فینال ماده ۴ نفره زنان تیم ایران با ترکیب مهسا جاور، سها فخری، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب از ساعت ۱۱ به مصاف حریفانی از ویتنام، چین و ژاپن رفتند.

ملی‌پوشان ۴ نفره در پایان این رقابت با زمان ۶:۲۷:۲۴ در جایگاه دوم قرار گرفتند و به مدال ارزشمند نقره دست پیدا کردند.

تیم‌ چین با زمان ۶:۲۳ اول شد و تیم ژاپن با ۶:۲۹ در جایگاه سوم قرار گرفت.

ملی‌پوشان روئینگ ایران امروز در فینال ۴ ماده دیگر به رقابت خواهند پرداخت.

مدال تیم روئینگ ۴ نفره زنان، هفتمین مدال نقره و پانزدهمین مدال کاروان ایران است. 

مدال آوران ایران در این دوره بازی های آسیایی به این شرح هستند:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان 

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن

کد مطلب 6957075

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