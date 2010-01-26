شتاب سرمایه گذاران در اجرای طرح های خود در مناطق گردشگری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، هوشنگ بازوند شامگاه دوشنبه در کارگروه گردشگری استان مرکزی در اراک افزود: هم اینک سرمایه گذارانی در سه منطقه نمونه گردشگری در بوجه خمین، آبگرم محلات و پارک جنگلی خمین در حال فعالیت هستند که هر یک از آنان با مشکلاتی در روند فعالیت های خود مواجه شده اند که برای برطرف کردن این مشکلات باید با تعامل و همفکری و همراهی بانک ها زمینه را برای اجرای طرح ها و برنامه های این سرمایه گذاران در این مناطق فراهم کرد.

وی اضافه کرد: برای تامین زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری در استان مرکزی سازمان میراث فرهنگی دارای اعتبار مناسبی است و در این راستا این سازمان آمادگی دارد تا سقف یک میلیارد تومان برای فراهم کردن زیرساخت های لازم برای سرمایه گذاری در این طرح ها تسهیلات پرداخت کند.

بازوند با بیان اینکه دستگاه های مختلف باید حداکثر تلاش خود را برای جذب سرمایه گذار در بخش گردشگری به کار گیرند افزود: نباید در برنامه ها و رفتارها به گونه ای عمل شود که سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در بخش گردشگری استان مرکزی نداشته باشند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی در ادامه با انتقاد شدید از عملکرد شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی در حمایت از سرمایه گذاران این بخش گفت: مشخص نیست چرا این شرکت از سرمایه گذاران بخش گردشگری استان مرکزی حمایتی نمی کند و این سرمایه گذاران را کاملا رها کرده است که تا زمانی که این روند ادامه داشته باشد نباید شاهد وقوع تحولی در این بخش در استان مرکزی بود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز گفت: برخی از طرح های معرفی شده سرمایه گذاران در بخش گردشگری استان مرکزی به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی از سوی بانک ها رد شده است و تسهیلات به آنان پرداخت نمی شود که این موضوع سبب بروز مشکلاتی برای سرمایه گذاران در طرح های گردشگری شده است.

محمد حسین فرمهینی فراهانی افزرود: برای برطرف کردن مشکل این دسته از سرمایه گذاران تلاش های بسیاری صورت گرفته است و مذاکره برای برطرف کردن این مشکلات در تهارن نیز به انجام رسیده است که تاکنون راهکاری عملی برای حل این مشکلات طراحی نشده است.

در این نشست تغییر منطقه هدف گردشگری از روستای چناقچی علیا در ساوه به روانج در دلیجان به تصویب اعضا رسید.