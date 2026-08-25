حضور سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در کنگره دندانپزشکی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و پنجمین کنگره بین المللی جامعه دندانپزشکی ایران از امروز سه شنبه سوم شهریور در مرکز نمایشگاهی ایران مال آغاز شد و تا روز ششم شهریور ادامه خواهد داشت.

علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال که یک دندانپزشک است سرشناس ترین مهمان این کنگره بود و مورد تشویق حاضران نیز قرار گرفت.

در مراسم افتتاحیه این کنگره مجری به صدرنشینی استقلال با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالات اشاره کرد که مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

علی تاجرنیا در حالی همچنان در بخش‌های مختلف باشگاه استقلال حضور و فعالیت دارد که این باشگاه در رشته‌های گوناگون تیمداری می‌کند و به‌ویژه تیم فوتبال آن با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه است. سرپرست مدیرعاملی استقلال پیش از این نیز برای حضور در شورای شهر تهران و همچنین ریاست سازمان نظام پزشکی کشور تلاش کرده بود که در هر دو مورد به نتیجه نرسید.