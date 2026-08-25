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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹

حضور سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در کنگره دندانپزشکی ایران

حضور سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال در کنگره دندانپزشکی ایران

علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال چهره سرشناس حاضر در مراسم افتتاحیه شصت و پنجمین کنگره بین المللی جامعه دندانپزشکی ایران بود.

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و پنجمین کنگره بین المللی جامعه دندانپزشکی ایران از امروز سه شنبه سوم شهریور در مرکز نمایشگاهی ایران مال آغاز شد و تا روز ششم شهریور ادامه خواهد داشت.

علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال که یک دندانپزشک است سرشناس ترین مهمان این کنگره بود و مورد تشویق حاضران نیز قرار گرفت.

در مراسم افتتاحیه این کنگره مجری به صدرنشینی استقلال با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالات اشاره کرد که مورد تشویق حاضران قرار گرفت.

علی تاجرنیا در حالی همچنان در بخش‌های مختلف باشگاه استقلال حضور و فعالیت دارد که این باشگاه در رشته‌های گوناگون تیمداری می‌کند و به‌ویژه تیم فوتبال آن با مشکلات و چالش‌های متعددی مواجه است. سرپرست مدیرعاملی استقلال پیش از این نیز برای حضور در شورای شهر تهران و همچنین ریاست سازمان نظام پزشکی کشور تلاش کرده بود که در هر دو مورد به نتیجه نرسید.

کد مطلب 6926899

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