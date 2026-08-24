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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۳

خطیبی: بازیکنان فجر سپاسی در ۲ جلسه تغییر سیستم را به خوبی اجرا کردند

خطیبی: بازیکنان فجر سپاسی در ۲ جلسه تغییر سیستم را به خوبی اجرا کردند

انزلی- سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز گفت: با توجه به اینکه دیر کارمان را آغاز کرده بودیم، در ۲ جلسه تمرینی سیستم و استراتژی تیم را تغییر دادیم و بازیکنان ما به خوبی آن را اجرا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی شامگاه دوشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل ملوان بندرانزلی اظهار کرد: ابتدا باید به تیم خوب ملوان خسته نباشید بگویم. بازی کردن در انزلی مقابل این تیم برای هر حریفی دشوار است و ملوان فوتبال باکیفیتی ارائه می‌دهد.

وی افزود: از بازیکنانم تشکر می‌کنم که باهوش و پرتلاش بودند. ما دو بازی قبلی را به شکل دیگری انجام داده بودیم و چون دیر کارمان را شروع کرده بودیم، در فاصله دو جلسه، یک جلسه عملی و یک جلسه تئوری، سیستم و استراتژی خود را برای این مسابقه تغییر دادیم.

سرمربی فجر سپاسی ادامه داد: در نیمه نخست، بازیکنان دقیقاً همان شکلی که می‌خواستیم بازی کنند را اجرا کردند. واقعاً باید به آنها آفرین گفت که در همین دو جلسه توانستند برنامه‌های جدید را به خوبی یاد بگیرند و در زمین اجرا کنند.

خطیبی گفت: در نیمه دوم نیز با توجه به شکل بازی، دوباره تغییر تاکتیک دادیم و توانستیم دو سه موقعیت ایجاد کنیم و یکی از آنها را به گل تبدیل کنیم و در نهایت سه امتیاز را به دست بیاوریم.

وی تصریح کرد: با احترام به تیم ملوان، آنها در این مسابقه موقعیت خاصی نداشتند، اما فوتبال بسیار خوبی بازی کردند. خوشحالم که توانستیم این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم.

سرمربی فجر سپاسی در پایان این پیروزی را به هواداران فجر سپاسی، بازیکنان و خانواده‌های آنها تبریک گفت.

کد مطلب 6926662

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