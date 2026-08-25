به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از افتتاح ۲۶ پروژه بخش کشاورزی در هفته دولت خبر داد. این پروژهها با سرمایهگذاری ۸ هزار و ۱۵۳ میلیارد ریال، زمینهساز اشتغال مستقیم ۶۸۵ نفر و اشتغال غیرمستقیم ۴ هزار و ۸۰۸ نفر خواهند شد.
عبدالرضا بازدار، با تشریح برنامههای هفته دولت در بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: همزمان با این هفته، ۲۶ پروژه در حوزههای مختلف کشاورزی استان به بهرهبرداری میرسد که مجموعاً ۲ هزار و ۷۱۰ خانوار از مزایای آنها بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: کل اعتبار هزینهشده برای این پروژهها بالغ بر ۸ هزار و ۱۵۳ میلیارد ریال است که سهم عمده آن، معادل ۷ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال، از محل خودیاری، مشارکت مردمی و آورده شخصی سرمایهگذاران تأمین شده است. همچنین ۹۷ میلیارد ریال از اعتبارات استانی، ۴۸ میلیارد ریال از اعتبارات ملی و ۲۰۸ میلیارد ریال نیز از طریق تسهیلات بانکی تأمین گردیده است.
بازدار با اشاره به تنوع پروژههای قابل افتتاح، جزئیات هر بخش را به شرح زیر اعلام کرد:
· آب و خاک: ۷ پروژه با اعتبار ۱۰۵ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد که برای ۱۲۷ نفر اشتغال مستقیم و ۲۱۹ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و ۱۹۲ خانوار را تحت پوشش قرار میدهد.
· باغبانی و گلخانه: ۷ پروژه با سرمایهگذاری ۸۸۷ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد که بهترتیب برای ۷۳ و ۹۱ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و ۱۹۲ خانوار از آن بهرهمند میشوند.
· صنایع تبدیلی و غذایی: ۶ پروژه با اعتبار ۷ هزار و ۳۲ میلیارد ریال به بهرهبرداری میرسد که برای ۱۴۹ نفر اشتغال مستقیم و ۳۳۲ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده و ۴۶۹ خانوار را تحت پوشش قرار خواهد داد.
· منابع طبیعی: ۶ پروژه با اعتبار ۱۲۷ میلیارد ریال افتتاح میشود که سهم اشتغال مستقیم آن ۳۳۶ نفر و اشتغال غیرمستقیم آن ۴ هزار و ۱۶۲ نفر است و ۱۸۵ خانوار از مزایای آن بهرهمند میشوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تأکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد اعتبار پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت، از محل آورده شخصی و خودیاری سرمایهگذاران تأمین شده است، تصریح کرد: این میزان مشارکت بخش خصوصی، نشاندهنده اعتماد سرمایهگذاران به ظرفیتهای کشاورزی استان و نقش مؤثر آنها در توسعه، اشتغالزایی و رونق اقتصادی است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها، افزون بر ایجاد فرصتهای شغلی جدید، به افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیرههای ارزش، توسعه زیرساختهای کشاورزی و تقویت فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف استان کمک شایانی خواهد کرد.
بازدار در پایان تأکید کرد: پراکندگی پروژهها در بخشهای گوناگون کشاورزی و شهرستانهای استان البرز، نشاندهنده رویکردی متوازن برای هدایت سرمایهگذاری به سمت تولید، افزایش بهرهوری و ایجاد ارزش افزوده در این بخش است.
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