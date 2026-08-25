طرح های نیمه تمام آذربایجان غربی ۱۲هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر پورمختار در این زمینه فزود: در راستای اجرای سیاست‌های شفاف‌سازی و مشارکت مودیان در توسعه زیرساخت ‌ها، امسال ۴۸ طرح نیمه‌تمام زیربنایی در استان برای بهره‌مندی از ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات معرفی شده‌اند که از این تعداد ۱۸ پروژه ملی و ۳۰ پروژه استانی است.

وی با اشاره به حجم اعتبارات مورد نیاز برای این طرح‌ها ادامه داد: برای تکمیل این تعداد طرح در مجموع ۱۲ هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که ۱۰ هزار و هشت میلیارد ریال آن به طرح‌های نیمه‌تمام ملی و ۲ هزار و ۸۳۱ میلیارد ریال به طرح‌های نیمه‌تمام استانی اختصاص دارد.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی درباره طرح‌های ملی گفت: از میان ۱۸ طرح ملی، هشت پروژه در حوزه آب، کشاورزی و محیط‌زیست، چهار طرح در حوزه عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی و سه طرح در حوزه حمل‌ونقل، عمران شهری و روستایی است.

پور مختار اضافه کرد: در حوزه‌های صنعت، معدن، بازرگانی و ارتباطات، سلامت و رفاه اجتماعی و فرهنگ، ورزش و گردشگری نیز هر کدام یک طرح برای اجرای این پروژه معرفی شده است.

وی درباره ۳۰ طرح استانی نیز اظهار کرد: این طرح‌ها شامل ۱۳ طرح احداث، تکمیل و توسعه مدارس، هفت طرح احداث مراکز و خانه‌های بهداشت روستایی، چهار طرح احداث و توسعه پایگاه‌های سلامت و اورژانس، چهار طرح احداث کتابخانه‌های عمومی و مراکز فرهنگی، یک طرح احداث حوزه علمیه و یک طرح نیز مربوط به احداث و توسعه راه روستایی است.

وی با ارزیابی عملکرد این طرح طی دو سال اخیر خاطرنشان کرد: در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در مجموع ۹۴ طرح با اعتبار مورد نیاز بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال در آذربایجان‌غربی معرفی شد که به‌طور متوسط ۵۶ درصد از اعتبار مورد نیاز این طرح‌ها با استقبال و مشارکت مودیان واجد شرایط تامین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی یادآور شد: با آغاز فرآیند بارگذاری فرم‌های تبصره ماده (۱۰۰) در سامانه، صاحبان مشاغل می‌توانند با انتخاب طرح‌های معرفی‌شده، مالیات خود را مستقیم در مسیر توسعه زیرساخت‌های استان هزینه کنند که این امر علاوه بر شفافیت در هزینه‌کرد مالیات، زمینه مشارکت مستقیم مردم در توسعه عمرانی منطقه را فراهم می‌کند.