اعلام جزئیات تازه ترین کنسرت نوازنده پیشکسوت؛ میزبانی در وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت وحید اسداللهی نوازنده پیشکسوت ساز نقاره و سازهای کوبه ای روز اول مهر به میزبانی تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.

در این کنسرت که با همراهی جمعی از نوازندگان موسیقی ایرانی و موسیقی آذربایجانی با اجرای قطعاتی از موسیقی نواحی منطقه آذربایجان و چند اثر جدید دیگر برگزار می شود، یاشار احمدی و حسین احمدی به عنوان خواننده حضور دارند.

وحید اسداللهی از جمله نوازندگان شاخص ساز نقاره است که پس از طی دوران مختلف آموزشی در کشورمان به کشور آذربایجان سفر کرد و تحت تعلیم الماس قلی‌اف تکنیک‌های نوازندگی را آموخت. او از سال ۱۳۷۷ در باکو نزد تعدادی از هنرمندان مطرح موسیقی آذربایجان فعالیت‌های ارکسترال خود را ادامه داد.

وی تاکنون علاوه بر حضور پرتعداد در ارکسترها و آلبوم‌های هنرمندان مطرح موسیقی کشورمان در حوزه‌های موسیقی ایرانی و موسیقی پاپ کنسرت‌های متعددی را در کشورهای مختلف برگزار کرده که این برنامه‌ها با استقبال مخاطبان همراه بوده است.