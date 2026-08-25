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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۷

وزارت دفاع روسیه: ۱۴۸ هدف هوایی طی شب گذشته ساقط شد

وزارت دفاع روسیه: ۱۴۸ هدف هوایی طی شب گذشته ساقط شد

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که ۱۴۸ هدف هوایی را در عملیات نظامی شب گذشته ساقط کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور طی شب گذشته ۱۴۸ هدف هوایی را بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله روستوف، کراسنودار، کریمه و دریای آزوف و دریای سیاه رهگیری و منهدم کردند.

باوجود تلاش ها برای ایجاد صلح بین مسکو و کی‌یف، جنگ بین دو طرف ادامه دارد. اوکراین حملات به مراکز حساس و پایتخت روسیه با پهپاد را در ماه‌های اخیر تشدید کرده است.

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو روز شنبه فاش کرد که تعداد پهپادهایی که از صبح ۱۵ آگوست به سمت منطقه مسکو پرواز کرده‌اند، از ۲۵۰۰ فروند فراتر رفته است.

وی در پیامی نوشت: بین ساعت ۸:۳۰ صبح به وقت مسکو (۵:۳۰ صبح به وقت گرینویچ) در ۱۵ آگوست و ۸:۳۰ صبح به وقت مسکو (۵:۳۰ صبح به وقت گرینویچ) در ۲۲ آگوست، ۲۶۵۲ پهپاد به سمت منطقه مسکو پرواز کردند. اکثر آنها توسط پدافند هوایی در حومه دوردست خنثی شدند.

شهردار پایتخت روسیه افزود: ۴۹۳ پهپاد در نزدیکی مسکو منهدم شدند.

کد مطلب 6926901

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