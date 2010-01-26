تقویت مناسبات ایران با افریقا از برنامه های ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی امروز سه شنبه با موسی ماهامان وزیر توسعه کشاورزی و باجه وزیر تجارت و صنعت کشور نیجردیدار کرد.

متکی در این دیدار تقویت مناسبات با کشورهای آفریقایی را از برنامه های وزارت امور خارجه توصیف کرد و با اشاره به تحرکات جدید توسعه ای در کشور نیجر گفت: شرکت های خصوصی ایران می توانند حرکت قطار توسعه در نیجر را شتاب دهند.

متکی از اجرای پروژه های فنی و مهندسی توسط شرکت های خصوصی ایران در بخش سد، پل، نیروگاه، کشاورزی، نفت، گاز و انرژی به عنوان بخشی از زمینه های همکاری یاد کرد.

متکی تسهیلات کنسولی را وسیله ای برای تقویت مناسبات بخش های صنعتی و تجاری دو کشور دانست و افزود: نیجر می تواند یکی از اولویت های ایران در واردات باشد.

موسی ماهامان و باجه نیز ضمن ابلاغ سلام های مقامات نیجر، اعلام داشتند: جمهوری اسلامی ایران در بخش تحقیقات و پژوهش از ظرفیت بالایی برخوردار است و نمایشگاه های ایران در نیجر همواره مورد استقبال مردم این کشور بوده است.

این دو مقام نیجر اظهار امیدواری کردند با گام های جدیدی که برای توسعه مناسبات برداشته شده، به زودی شاهد ارتقاء همکاری های تهران و نیامی در ابعاد مختلف باشیم.