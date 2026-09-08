https://mehrnews.com/x3d2cK ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۹ کد مطلب 6941767 استانها کردستان استانها کردستان ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۹ اجتماع مردم سنندج تجلی وحدت و همدلی سنندج- اجتماع مردم سنندج تجلی وحدت و همدلی است که مردم با حضور در میدان آزادی این شهر آن را به تصویر کشیدهاند. دریافت 33 MB کد مطلب 6941767 کپی شد مطالب مرتبط مصاحبه میدانی خبرنگار مهر با مردم دیار آفتاب در خصوص افتدار پرچم ایران روایت مهر از اجتماع شبانه مردم سنندج میدان آزادی سنندج صحنه حضور مردم در اجتماع شبانه نمایش اتحاد و اقتدار مردم ارومیه در تداوم حمایت از نیروهای مسلح گالیکش دوباره صحنه حضور همدلی مردم شد ایستادگی مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید انقلاب برچسبها سنندج وحدت اسلامی اجتماع مردمی
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