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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۹

اجتماع مردم سنندج تجلی وحدت و همدلی

اجتماع مردم سنندج تجلی وحدت و همدلی

سنندج- اجتماع مردم سنندج تجلی وحدت و همدلی است که مردم با حضور در میدان آزادی این شهر آن را به تصویر کشیده‌اند.

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کد مطلب 6941767

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