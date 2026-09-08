  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳

اجتماع مردم دلگان به شب ۱۹۲ رسید

اجتماع مردم دلگان به شب ۱۹۲ رسید

دلگان- مردم شهر دلگان بعد از گذشت ۱۹۲ شب، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند.

دریافت 18 MB
کد مطلب 6941732

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها