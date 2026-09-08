https://mehrnews.com/x3d2c2 ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳ کد مطلب 6941732 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۳ اجتماع مردم دلگان به شب ۱۹۲ رسید دلگان- مردم شهر دلگان بعد از گذشت ۱۹۲ شب، همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند. دریافت 18 MB کد مطلب 6941732 کپی شد مطالب مرتبط سلامت آب شرب سیستان و بلوچستان؛ زیر نظارت مرکز پایش و نظارت بر کیفیت وقتی شیعه و سنی قربانی تروریسم میشوند؛ سیستان و بلوچستان عزادار است اجتماع شبانه مردم جلگه چاه هاشم دلگان رفع تصرف بیش از ۴۲۵ هکتار از اراضی ملی در شهرستان دلگان افتتاح خانه بهداشت دهمیر صد و نود و پنج شب قیام مردم در دلگان برچسبها شهرستان دلگان نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان تجمع مردمی
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