کشف ۱۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق دپو شده در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در راستای مقابله با قاچاق سوخت، با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت افرادی در زمینه دپو و قاچاق سوخت مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و شناسایی محل‌های مورد نظر، با هماهنگی مقام قضایی و اخذ مجوزهای لازم، از این مکان‌ها بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در بازرسی‌های انجام شده، ۱۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند.

دلیری با اشاره به توقیف ۲ دستگاه خودروی سنگین در این عملیات گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شدند.