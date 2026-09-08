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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۴

کشف ۱۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق دپو شده در یزد

کشف ۱۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق دپو شده در یزد

یزد- فرمانده انتظامی استان یزد از کشف ۱۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق دپو شده و دستگیری ۲ متهم در عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد در راستای مقابله با قاچاق سوخت، با انجام اقدامات اطلاعاتی از فعالیت افرادی در زمینه دپو و قاچاق سوخت مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات و شناسایی محل‌های مورد نظر، با هماهنگی مقام قضایی و اخذ مجوزهای لازم، از این مکان‌ها بازرسی کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در بازرسی‌های انجام شده، ۱۹ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف و در این رابطه ۲ متهم دستگیر شدند.

دلیری با اشاره به توقیف ۲ دستگاه خودروی سنگین در این عملیات گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی استان یزد معرفی شدند.

کد مطلب 6941726

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    نظرات

    • امید ۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۹
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      اینقدر حجم قاچاق سوخت بالاس که واقعا باید به هر محموله سبک و سنگینی شک کرد مگر اینکه خلافش ثابت بشه

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