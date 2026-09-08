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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۸

ادامه بارش باران در لنگرود؛ تردد در خیابان‌ها روان است

ادامه بارش باران در لنگرود؛ تردد در خیابان‌ها روان است

لنگرود- در این ویدئو، تازه ترین وضعیت آب و هوایی و عادی بودن تردد در لنگرود را مشاهده می کنید.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6941741

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