https://mehrnews.com/x3d2cc ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۸ کد مطلب 6941741 استانها گیلان استانها گیلان ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۸ ادامه بارش باران در لنگرود؛ تردد در خیابانها روان است لنگرود- در این ویدئو، تازه ترین وضعیت آب و هوایی و عادی بودن تردد در لنگرود را مشاهده می کنید. دریافت 8 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6941741 کپی شد مطالب مرتبط استمرار بارش باران در لنگرود؛ تردد بدون مشکل ادامه دارد آبگرفتگی شدید لنگرود در پی بارندگی دو روز گذشته آبگرفتگی معابر گیلان برطرف شد؛ تردد در شهرها عادی است بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در لنگرود قرار ۱۹۱ لنگرود در میدان زیر بارش شدید باران برچسبها بارش باران تردد روان شهرستان لنگرود آب و هوا
نظر شما