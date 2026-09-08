https://mehrnews.com/x3d2cf ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6941743 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵ ایستادگی زابلی ها یه شب ۱۹۲ رسید زابل- مردم شهر زابل بعد از گذشت ۱۹۲ شب، همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند. دریافت 29 MB کد مطلب 6941743 کپی شد مطالب مرتبط پلمب ۶ واحد صنفی متخلف در زابل جمع آوری ۷۶ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در زابل دلدادگی مردمان دیار رستم به شب ۱۹۴ رسید هشدار سطح زرد هواشناسی؛ افزایش سرعت بادهای ۱۲۰ روزه ورود دادستان زابل به تخلفات شعب عرضه نفت سفید برچسبها شهرستان زابل تجمع مردمی سیستان و بلوچستان
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