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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۵

ایستادگی زابلی ها یه شب ۱۹۲ رسید

ایستادگی زابلی ها یه شب ۱۹۲ رسید

زابل- مردم شهر زابل بعد از گذشت ۱۹۲ شب، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند.

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کد مطلب 6941743

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