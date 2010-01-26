18 اثر از نمایشگاه استادان نقاشی خط به فروش رفت

سید علیرضا کاظمی دولابی، مدیر نگارخانه جهان نما (خانه هنر آریانا) به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه اساتید هنر نقاشی خط دوم دی افتتاح و با استقبال خوبی مواجه شد و در همان روز افتتاحیه نیمی از آثار به فروش رفت.



وی افزود: در سه روز ابتدای برگزاری نمایشگاه در مجموع 18 اثر از میان 30 اثر به نمایش گذاشته شده فروش رفت که تقریبا رقمی معادل 25 میلیون تومان می‌شد.



کاظمی دولابی سپس این میزان فروش را امیدوارکننده قلمداد کرد: با توجه به رکود بازار خرید و فروش آثار هنری و جدید‌التاسیس بودن نگارخانه موفقیت این نمایشگاه در جلب مخاطب و فروش آثار در چند روز نخست نمایشگاه جای امیدواری دارد و خارج از تصور ما بود. تا آن‌ جا که به دلیل فروش آثار برخی از هنرمندان مانند پیمان پیروی مجبور شدیم کارهای دیگری از ایشان را به نمایشگاه اضافه کنیم.



در نمایشگاه استادان نقاشی که به مدت یک هفته در نگارخانه جهان نما واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در حال برگزاری است آثار هنرمندانی مانند محمد احصایی، پیمان پیروی، اسرافیل شیرچی، عین الله صادقی و... به معرض دید عموم گذاشته شده است.

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