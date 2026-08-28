جزئیات بورسیه تحصیلی صنعت و مشاغل در پذیرش کارشناسی ارشد ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، نتایج اولیه آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ به همراه کارنامه متقاضیان حاضر در جلسه از روز سوم شهریورماه در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است. دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ های تحصیلی (شماره ۲) از روز ۴ شهریور ۱۴۰۵ قابل دریافت است.

افراد مجاز به انتخاب رشته لازم است بر اساس مفاد این اطلاعیه، دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ های تحصیلی (شماره۲) و مطابق موارد زیر نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته‌ های اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کنند.

ابتدا نسبت به مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌ های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) اقدام کرده و با توجه به نتیجه اعلام شده در کارنامه اعلام نتایج اولیه، کدرشته محل‌ های مورد نظر خود را از دفترچه استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کرده و پس از آن در فرم پیش‌نویس درج کنند.

داوطلبان مجاز پس از اطمینان از صحت رشته محل‌ های انتخابی خود می توانند در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ شهریور با وارد کردن اطلاعات لازم ( شماره پرونده، کد پیگیری، کد ملی و سال تولد) نسبت به ثبت کدرشته محل‌ های انتخابی (حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل) و تکمیل فرم مذکور اقدام کنند. پس از تکمیل و تأیید ن هایی رشته‌ های انتخابی توسط متقاضی، رسید توسط سیستم در اختیار ایشان قرار داده خواهد شد، در غیر این صورت، انتخاب رشته تکمیل نشده است.

جذب و به کارگیری دانشجو توسط بورس دهنده (حوزه کاربرد) منوط به احراز شرایط بوده و «سازمان امور دانشجویان» مسئولیتی در قبال استخدام و به کارگیری دانشجو توسط بورس دهنده ندارد.

جزئیات بورس‌ های صنعت و بازار کار در پذیرش کارشناسی ارشد ۱۴۰۵

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در حوزه ارتباطات

دانشگاه های محل تحصیل: دانشگاه تهران. دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی. دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه علامه طباطبائی

شرایط: هدف این بورس، تربیت و توانمندسازی دانشجویان مستعد از طریق ترکیب آموزش دانشگاهی، تجربه عملی در صنعت و توسعه مهارت های حرفه ای است تا دانشجویان در طول تحصیل برای ایفای نقش های تخصصی و مدیریتی در شرکت آماده شوند.

شیوه پذیرش: پذیرش دانشجویان در این دوره، علاوه بر کسب حدنصاب لازم در آزمون سراسری، منوط به موفقیت در فرایند ارزیابی عمومی و تخصصی خواهد بود.

شرایط عمومی: ۱- متقاضیان نباید در زمان ثبت نام و پذیرش در دانشگاه، مشمول تعهد اشتغال در دستگاه ها، سازمان ها و شرکت های دیگر باشند. ۲- این بورس مشمول تعهد خدمت به شرکت پس از فراغت از تحصیل نیست. ۳- حداکثر سن متقاضیان در زمان ورود به دانشگاه ۲۵ سال (متولدین اول فروردین ۱۳۸۰ و پس از آن) است.

شرایط اختصاصی: ۱- بخشی از دوره تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده در قالب فعالیت در شرکت سپری می شود و در قبال این فعالیت ها حقوق متناسب پرداخت خواهد شد. ۲- دانشجویان در طول دوره تحصیل از فرصت بهره مندی از آموزش های تخصصی، منتورینگ، حضور در پروژه های واقعی و ارتباط با متخصصان شرکت برخوردار خواهند شد. ۳- از دانشجویان ممتاز و علاقمند به این دوره، پس از طی موفقیت آمیز دوره بورس و با توجه به نیاز های گروه، برای همکاری حرفه ای در شرکت دعوت به عمل خواهد آمد.

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در صنعت بیمه

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه خوارزمی. دانشگاه شهید بهشتی. دانشگاه علم و صنعت ایران. دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شرایط: شرکت در راستای ایفای تعهدات اجتماعی و مسئولیت های خود نسبت به توسعه علم و دانش، مطابق با شیوه نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به جذب و حمایت از دانشجویان نخبه و مستعد در مقطع کارشناسی ارشد می کند.

شیوه پذیرش: پذیرش دانشجویان در رشته های بورس شرکت به صورت سراسری انجام می شود. کلیه متقاضیانی که واجد شرایط عمومی و اختصاصی زیر باشند، مجاز به انتخاب رشته های دارای شرایط بورس شرکت خواهند بود.

مزایای بورس:

دانشجویان پذیرفته شده در بورس، به مدت ۴ نیمسال تحصیلی تحت حمایت مالی شرکت قرار خواهند گرفت. این حمایت شامل حداقل حقوق پایه مصوب وزارت کار به علاوه بیمه درمان تکمیلی و سایر مزایا خواهد بود. دانشجویان می توانند، با تأیید و صلاحدید شرکت، تا یک نیمسال تحصیلی دیگر تحت شرایط تعیین شده، بورس خود را تمدید کنند.

پس از تصویب موضوع پایاننامه در دانشگاه و تأیید شرکت، اجرای آن مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت. حضور در همایش های معتبر علمی داخلی و خارجی، همراه با ارائه مقاله در موضوعات مورد تأیید شرکت، مورد حمایت خواهد بود. دانشجویان بورسیه، در صورت رعایت ضوابط اعلامی از سوی شرکت، پس از فارغ التحصیلی مطابق آیین نامه استخدامی در اولویت جذب قرار خواهند داشت.

دانشجویان مرد پس از فارغ التحصیلی، موظف به گذراندن دوران سربازی مطابق ضوابط نظام وظیفه خواهند بود. در دوران خدمت، شرکت هیچگونه تعهدی در خصوص حمایت مالی نخواهد داشت. در صورت اعلام ظرفیت از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای طرح سرباز صنعت، شرکت پیگیری و اقدام خواهد کرد.

شرایط عمومی: تابعیت جمهوری اسلامی ایران. اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله. نداشتن سابقه محکومیت جزایی یا کیفری و ارائه برگه سوءپیشینه. عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات، الکل و هر نوع مواد اعتیادآور. عدم وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه های غیرقانونی. عدم اشتغال یا عدم داشتن هرگونه تعهد تحصیلی، آموزشی، خدمتی به سازمان ها، ادارات، مؤسسات دولتی، عمومی و خصوصی.

شرایط اختصاصی: حداکثر سن متقاضی ۲۵ سال است (متولدین اول مهر ۱۳۸۰ به بعد) و در صورت انجام خدمت سربازی دو سال به سقف سنی افزوده می شود (حداکثر سن این افراد ۲۷ سال خواهد بود). حداقل معدل کارشناسی متقاضی، فارغ التحصیل از دانشگاه های منتخب ۱۵ و از سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم ۱۶ است. تبصره: در صورتی که معدل کارشناسی متقاضی کمتر از حدنصاب تعیین شده باشد، اما جزء سه نفر اول فارغ التحصیلان ورودی خود در مقطع کارشناسی (بر اساس تأییدیه دانشگاه) باشد، شرط معدل برای او اعمال نخواهد شد.

دانشگاه های منتخب شامل تهران. دانشگاه یزد. صنعتی شریف. اصفهان. شهید بهشتی. فردوسی مشهد. علم و صنعت ایران. شهید باهنر کرمان. تربیت مدرس. شهید چمران اهواز. خواجه نصیرالدین طوسی. مازندران. علامه طباطبایی. صنعتی اصفهان. خوارزمی. گیلان. صنعتی امیرکبیر. تحصیلات تکمیلی زنجان. شیراز. الزهرا. تبریز

رتبه کارشناسی ارشد متقاضیان بورس در رشته/ گرایش مورد نیاز شرکت باید حداکثر ۳۰۰ باشد. متقاضیانی که بر اساس نتایج اولیه انتخاب رشته و دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی اعلام شده، به مصاحبه دعوت شده اند، برای پذیرش به عنوان بورسیه شرکت، باید حدنصاب نمره را در مراحل زیر کسب کنند:

مرحله اول: مصاحبه اولیه شرکت و بررسی مدارک. مرحله دوم: مصاحبه تخصصی.

پذیرفته شدگان بورس تحصیلی شرکت ملزم هستند در طول دوره تحصیل، مطابق با شیوه نامه اجرایی بورس و مفاد قرارداد، در محل های تعیین شده از سوی شرکت حضور یابند. همچنین، این افراد باید حداقل الزامات قبولی در هر ترم تحصیلی را کسب کنند.

توجه: مسئولیت صحت اطلاعات ارائه شده بر عهده شخص متقاضی است. در روز مصاحبه عمومی، اصل مدارک شامل فعالیت های علمی-پژوهشی، سوابق کاری و دوره های آموزشی تخصصی بررسی خواهد شد. در صورت مشاهده هرگونه مغایرت میان مدارک ارائه شده و شرایط مندرج در دفترچه، از ادامه فرایند مصاحبه اختصاصی جلوگیری شده و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در صنعت بیمه

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه علامه طباطبایی

شرایط: هدف این بورس، تربیت و توانمند سازی دانشجویان مستعد از طریق ترکیب آموزش دانشگاهی، تجربه عملی در صنعت و توسعه مهارت های حرفه ای است تا دانشجویان در طول تحصیل برای ایفای نقش های فنی، تخصصی و مدیریتی در شرکت و صنعت بیمه آماده شوند.

شیوه پذیرش: پذیرش دانشجویان در این دوره، علاوه بر کسب حدنصاب لازم در آزمون سراسری، منوط به موفقیت در فرایند ارزیابی های عمومی و تخصصی (مصاحبه) خواهد بود.

شرایط عمومی: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۴- داشتن سلامت کامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله ۵- نداشتن سابقه محکومیت جزایی یا کیفری و ارائه برگه عدم سوءپیشینه ۶- عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات، الکل و هر نوع مواد اعتیادآور ۷- عدم وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان ها و گروه های غیر قانونی ۸- عدم اشتغال یا عدم داشتن هرگونه تعهد تحصیلی، آموزشی، خدمتی به سازمان ها، ادارات، موسسات دولتی، عمومی و خصوصی.

شرایط اختصاصی: ۱- حداکثر سن متقاضیان در زمان ورود به دانشگاه ۲۵ سال (متولدین اول فروردین ۱۳۸۰ و پس از آن) است. ۲- بخشی از دوره تحصیلی دانشجویان پذیرفته شده در قالب فعالیت در شرکت سپری می شود. ۳- دانشجویان در طول دوره تحصیل از فرصت بهره مندی از آموزش های تخصصی، منتورینگ، حضور در پروژه های واقعی و ارتباط با متخصصان شرکت برخوردار خواهند شد. ۴- از دانشجویان ممتاز و علاقهمند به این دوره، پس از طی موفقیت آمیز دوره بورس و با توجه به نیاز های شرکت، برای همکاری حرفه ای در شرکت دعوت به عمل خواهد آمد.

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در صنعت پتروشیمی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعت نفت

شیوه پذیرش: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته

شرایط عمومی: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران ۲- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳- اعتقاد به دین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی ۴- داشتن تندرستی و توانایی کامل جسمانی و روانشناختی با تأیید پزشک متخصص طب کار ۵- عدم سوء پیشینه و سابقه محکومیت کیفری ۶- عدم اعتیاد به مصرف مواد مخدر ۷- عدم اشتغال به کار مستمر و جاری به صورت رسمی، پیمانی، قراردادی، ارکان ثالث و ... در سازمان های دولتی و خصوصی ۸- حداکثر سن با احتساب مدت زمان خدمت سربازی ۲۶ سال ۹- دارای کارت پایان خدمت (به جز معافیت پزشکی)

شرایط اختصاصی: ۱- رتبه کنکور حداکثر دو رقمی در آزمون کارشناسی ارشد ۲- دارا بودن مدرک کارشناسی از دانشگاه های دولتی ۳- معدل کارشناسی ۱۶ و بالاتر ۴- مشخص کردن ترم دانشجویان بورسیه: طبق مفاد قرارداد فیمابین با دانشگاه ۵- مشخص کردن حقوق ثابت در ماه: طبق مفاد قرارداد فیمابین با دانشگاه ۶- مشخص کردن مبلغ اضافه کار: طبق مفاد قرارداد فیمابین با دانشگاه ۷- دارا بودن معدل ۱۷ و بالاتر در طول تحصیل (پیشرفت تحصیلی) و ارزیابی عملکرد طبق قرارداد فیمابین با دانشگاه

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت دانش بنیان فعال در صنعت ماشین سازی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهرکرد

شیوه پذیرش: پذیرش از طریق آزمون سراسری و مصاحبه حضوری صورت می گیرد.

شرایط عمومی: ۱- تابعیت ایرانی ۲- عدم ممنوعیت استخدام ۳- داشتن سلامت روانی و جسمانی.

شرایط اختصاصی: ۱- داشتن حداقل مدرک زبان و گواهینامه های مهارتی ۲- موظف به اشتغال تمام وقت در شرکت بلافاصله پس از اتمام تحصیل به میزان دو برابرمدت تحصیل مطابق با آئین نامه بورس و صنعت و مشاغل ۳- حداقل معدل دیپلم ۱۴ در رشته مرتبط ۴- مشخص کردن حقوق ثابت در ماه طبق مفاد قرارداد فیمابین با دانشگاه ۵- مشخص کردن مبلغ اضافه کار طبق مفاد قرارداد فیمابین با دانشگاه ۶- دارا بودن معدل ۱۷ و بالاتر در طول تحصیل (پیشرفت تحصیلی) و ارزیابی عملکرد طبق قرارداد فیمابین با دانشگاه.

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در فناوری اطلاعات

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی شریف

شرایط: متقاضیان باید به صفحه مرتبط با دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف مراجعه کنند.

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در صنعت فولاد

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

شیوه پذیرش: کلیه دانشجویان که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در شرایط اعلامی باشند، مجاز به دریافت بورس تحصیلی هستند.

متقاضیان به صورت چند برابر ظرفیت معرفی می شوند و بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی، گزینش ن هایی متقاضیان انجام خواهد شد (تبصره: انجام مراحل مصاحبه هیچگونه حقی برای داوطلب مبنی بر پذیرش ن هایی ایجاد نمی کند.)

افراد مورد نیاز با درنظرگرفتن قبولی در فرآیند جذب (مصاحبه تخصصی، کمیته سلامت روان و معاینات پزشکی) انتخاب می شوند. شرکت در قبول و یا رد افراد مختار است.

شرایط عمومی: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۲- مسلمان یا پیرو یکی از ادیان رسمی کشور. ۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر طبق تأیید مراجع ذیصلاح. ۴- عدم اشت هار به فساد و تجاهر به فسق. ۵- نداشتن سوءپیشینه به تأیید مراجع ذیربط. ۶- عدم اشتغال به تحصیل در سایر مراکز آموزشی و دانشگاه ها و عدم تعهد استخدامی به سایر شرکت ها و ارگان ها و سازمان های دولتی و غیردولتی. ۷- داشتن سند ملکی آزاد و شش دانگ یک باب ملک مسکونی یا تجاری جهت سپردن وثیقه ملکی. ۸- دارابودن معافیت تحصیلی یا دارا بودن سنوات مجاز تحصیلی. ۹- حداکثر سن ۲۸ سال تمام.

شرایط اختصاصی: ۱- معدل کارشناسی حداقل ۱۴ باشد. ۲- دارا بودن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۲۸ سال تمام (مشمولین وظیفه بدون مهر غیبت حتی یک روز). ۳- قبولی در مصاحبه حضوری و تأیید صلاحیت. ۴- سپردن وثیقه ملکی محضری به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان قبل از ورود به دانشگاه جهت تعهد خدمت حداقل ۱,۵ تا ۲ برابر در شرکت. ۵- استخدام دانشجویان بورسیه منوط به دانش آموخته شدن در موعد مقرر با معدل حداقل ۱۵ از دانشگاه است.

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در حوزه صنعت

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

شیوه پذیرش: کلیه دانشجویان که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در شرایط اعلامی باشند، مجاز به دریافت بورس تحصیلی هستند.

متقاضیان به صورت چند برابر ظرفیت معرفی می شوند و بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی، گزینش ن هایی متقاضیان انجام خواهد شد (تبصره: انجام مراحل مصاحبه هیچگونه حقی برای داوطلب مبنی بر پذیرش ن هایی ایجاد نمی کند.)

افراد مورد نیاز با درنظرگرفتن قبولی در فرآیند جذب (مصاحبه تخصصی، کمیته سلامت روان و معاینات پزشکی) انتخاب می شوند. شرکت در قبول و یا رد افراد مختار است.

شرایط عمومی: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۲- جنسیت: مطابق جدول انتخاب رشته. ۳- مسلمان یا پیرو یکی از ادیان رسمی کشور. ۴- عدم اعتیاد به مواد مخدر طبق تأیید مراجع ذیصلاح. ۵- عدم اشت هار به فساد و تجاهر به فسق. ۶- نداشتن سوءپیشینه به تأیید مراجع ذیربط. ۷- عدم اشتغال به تحصیل در سایر مراکز آموزشی و دانشگاه ها و عدم تعهد استخدامی به سایر شرکت ها و ارگان ها و سازمان های دولتی و غیردولتی. ۸- دارا بودن معافیت تحصیلی.

شرایط اختصاصی: ۱- قبولی در مصاحبه حضوری و تأیید صلاحیت. ۲- سپردن سفته بانکی قبل از ورود به دانشگاه جهت تعهد خدمت حداقل ۱,۵ تا ۲ برابر مدت زمان تحصیل در شرکت. ۳- استخدام دانشجویان بورسیه منوط به دانش آموخته شدن در موعد مقرر با معدل حداقل ۱۶ از دانشگاه است.

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در صنعت خودرو

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

شیوه پذیرش: کلیه دانشجویان که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در شرایط اعلامی باشند، مجاز به دریافت بورس تحصیلی هستند.

متقاضیان به صورت چند برابر ظرفیت معرفی می شوند و بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی، گزینش ن هایی متقاضیان انجام خواهد شد (تبصره: انجام مراحل مصاحبه هیچگونه حقی برای داوطلب مبنی بر پذیرش ن هایی ایجاد نمی کند.)

افراد مورد نیاز با درنظرگرفتن قبولی در فرآیند جذب (مصاحبه تخصصی، کمیته سلامت روان و معاینات پزشکی) انتخاب می شوند. شرکت در قبول و یا رد افراد مختار است.

شرایط عمومی: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۲- مسلمان یا پیرو یکی از ادیان رسمی کشور. ۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر طبق تأیید مراجع ذیصلاح. ۴- عدم اشت هار به فساد و تجاهر به فسق. ۵- نداشتن سوءپیشینه به تأیید مراجع ذیربط. ۶- عدم اشتغال به تحصیل در سایر مراکز آموزشی و دانشگاه ها و عدم تعهد استخدامی به سایر شرکت ها و ارگان ها و سازمان های دولتی و غیردولتی. ۷- دارا بودن معافیت تحصیلی.

شرایط اختصاصی: ۱- معدل کارشناسی حداقل ۱۵ باشد ۲- قبولی در مصاحبه حضوری و تأیید صلاحیت ۳- آشنایی با نرمافزار های عمومی و تخصصی هر رشته ۴- آشنایی با زبان انگلیسی حداقل در سطح متوسط ۵- سپردن سفته بانکی قبل از ورود به دانشگاه جهت تعهد خدمت حداقل ۱,۵ الی ۲ برابر مدت زمان تحصیل در شرکت ۶- استخدام دانشجویان بورسیه منوط به دانش آموخته شدن در موعد مقرر با معدل حداقل ۱۵ از دانشگاه است.

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در صنعت الکترونیک

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه فردوسی مشهد

شیوه پذیرش: دعوت چند برابر ظرفیت و سپس مصاحبه علمی و تخصصی به علاوه بررسی صلاحیت های عمومی (انگیزشی)

شرایط عمومی: ۱- برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی ۲- نداشتن سابقه محکومیت کیفری (ارائه گواهی عدم سوء پیشینه) ۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر، الکل و مواد اعتیادآور ۴- عدم اشتغال و نداشتن تعهد تحصیلی، خدمتی یا کاری به سایر سازمان ها

شرایط اختصاصی:حداکثر سن ۲۶ سال (متولدین اول فروردین ۱۳۷۸ به بعد) - در صورت داشتن کارت پایان خدمت ۲ سال به این زمان اضافه می شود.

شرط آموزشی حین بورس: حداقل معدل ۱۵ در هر نیمسال تحصیلی – لغو بورس در صورت افت معدل. در صورت لغو بورس در این حالت، پرداخت معادل هزینه های حمایت های مالی و آموزش مدت زمان بورس، توسط بورسیه باید صورت پذیرد.

حمایت مالی ۴ نیمسال؛ حقوق حداقل قانون کار. بیمه به صورت کامل به اضافه امکان بیمه تکمیلی. الزام حضور حین تحصیل: حداقل ساعات شیوه نامه بورس صنعت و مشاغل مورد انتظار است و در صورت توافق شرکت با دانشجو قابل افزایش است.

تعهد شغلی: تعهد اشتغال تمام وقت ۲ برابر مدت زمان بورس در شرکت. شرکت حق عدم جذب در صورت عدم احراز شایستگی تخصصی و رفتاری قبل از استخدام تمام وقت را محفوظ می دارد. در صورت عدم ایفای تعهد بعد از اتمام تحصیل، پرداخت معادل هزینه های آموزش و حمایت های مدت زمان بورس، توسط بورسیه بایدصورت پذیرد.

لغو بورس به هر دلیل توسط دانشجو فقط با الزام بازپرداخت هزینه ها و حمایت های مالی انجام شده امکانپذیر است. انتخاب موضوع پایان نامه توسط حوزه کاربرد با همکاری اساتید دانشگاه و در راستای نیاز های فناورانه و راهبردی شرکت تعیین می شود.

مالکیت نتایج علمی نتایج پروژه ها و پایان نامه ها متعلق به شرکت (با ذکر نام دانشجو) است. سایر مزایا حمایت مالی پایان نامه، همایش های معتبر، مقالات، آموزش های تخصصی و رایگان مطابق شیوه نامه اجرایی بورس صنعت و مشاغل خواهد بود.

بورس دهنده (حوزه کاربرد): شرکت فعال در صنعت ماشین سازی

دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

شیوه پذیرش: پذیرش دانشجو در رشته های بورس شرکت به صورت سراسری انجام می شود و کلیه دانشجویان که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در اطلاعیه هستند، مجاز به دریافت بورس تحصیلی هستند.

متقاضیان به صورت چند برابر ظرفیت معرفی می شوند و بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی، گزینش نهایی متقاضیان انجام خواهد شد (تبصره: انجام مراحل مصاحبه هیچ گونه حقی برای داوطلب مبنی بر پذیرش نهایی ایجاد نمی کند). افراد موردنیاز با درنظرگرفتن قبولی در فرایند جذب (مصاحبه تخصصی و ...) انتخاب می شوند و شرکت در قبول و یا رد افراد مختار است.

شرایط عمومی: ۱- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. ۲- مسلمان یا پیرو یکی از ادیان رسمی کشور. ۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر طبق تأیید مراجع ذیصلاح. ۴- عدم اشتهار به فساد و تجاهر به فسق. ۵- نداشتن سوءپیشینه به تأیید مراجع ذیربط. ۶- عدم اشتغال به تحصیل در سایر مراکز آموزشی و دانشگاه ها و عدم تعهد استخدامی به سایر شرکت ها و ارگان ها و سازمان های دولتی و غیردولتی. ۷- دارا بودن معافیت تحصیلی. ۸- حداکثر سن ۲۹ سال تمام.

شرایط اختصاصی: ۱- معدل کارشناسی حداقل ۱۵ باشد. ۲- دارا بودن حداقل ۲۲ سال تمام و حداکثر ۲۹ سال تمام (مشمولین وظیفه بدون مهر غیبت حتی یک روز). ۳- قبولی در مصاحبه حضوری و تأیید صلاحیت. ۴- سپردن سفته بانکی بهعنوان وثیقه، قبل از ورود به دانشگاه جهت تعهد خدمت حداقل ۱,۵تا ۲برابر مدت زمان تحصیل در شرکت. ۵- استخدام دانشجویان بورسیه منوط به دانش آموخته شدن در موعد مقرر با معدل حداقل ۱۵ از دانشگاه است.