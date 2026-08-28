یداله سهرابی، با اشاره به روز داروسازی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: خوداتکایی کشور در حوزه تولید دارو، با تکیه بر دانش، تخصص، عزم راسخ و تلاش خستگیناپذیر داروسازان و سایر فعالان این عرصه، به رغم همه مشکلات، تحریمها و فشارهای اقتصادی، به منصه ظهور رسیده است. جامعه داروسازی کشور همواره دوشادوش سایر اعضای نظام سلامت، تمام توان خود را برای خدمت به مردم به کار گرفته و در این مسیر، به سوگند حرفهای و رسالت انسانی خود وفادار مانده است.
وی افزود: داروسازان یکی از ارکان مهم و اثرگذار نظام سلامت هستند و در مسیر حفظ و ارتقای سلامت مردم، نقشی بیبدیل ایفا می نمایند. تولید، تأمین، توزیع و تحویل ایمن و منطقی دارو تنها بخشی از هزاران نقش و مسئولیت ارزشمند آنان است.
عضو انجمن داروسازان ایران اظهار داشت: داروساز در بسیاری از مواقع، آخرین حلقه تکمیل کننده زنجیره درمان و یکی از نخستین پناهگاههای مردم در مواجهه با بیماری و نگرانیهای ناشی از آن است.
وی ادامه داد: پشت پیشخوان داروخانهها در خط مقدم درمان و دارو، در بیمارستانها و مراکز درمانی، شرکتهای دارویی، مراکز تولید و توزیع و همچنین عرصههای علمی و پژوهشی، انسانهایی ایستادهاند که با نور دانش، دقت، تعهد و احساس مسئولیت، برای سلامت هموطنان تلاش می نمایند.
سهرابی گفت: با توجه به احتمال تغییر الگوی بیماریها در آینده و ضرورت آمادگی نظام سلامت برای مواجهه با بحرانهای احتمالی، بیتردید داروسازان نقش مهمی در حرکت کشور به سوی تأمین و تولید داروهای راهبردی و استراتژیک خواهند داشت. این مسیر، نیازمند برنامهریزی، سرمایهگذاری، حمایت از تولید داخلی و تداوم عزم ملی است.
عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی تأکید کرد: جامعه داروسازی در حالی به خدمترسانی بیوقفه خود ادامه میدهد که با مشکلات ناشی از تحریمها، تورم و محدودیتهای اقتصادی، دشواریهای تأمین و توزیع دارو و همچنین بدعهدی و تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات داروخانهها و مراکز ارائهدهنده خدمات دارویی مواجه است؛ مشکلات اقتصادی که ستون فقرات حوزه دارویی کشور را به شدت تحت فشار قرار داده است.
وی افزود: با وجود تمامی این مشکلات، داروسازان همچنان در کنار مردم ایستادهاند؛ چرا که برای آنان، سلامت بیمار و آرامش خانوادهها صرفاً یک مسئولیت شغلی نیست، بلکه تعهد انسانی، اخلاقی و حرفهای است.
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