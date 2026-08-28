به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی آغاز میشود که نتایج سه هفته ابتدایی برای بسیاری از تیمها آنطور که انتظار میرفت پیش نرفته و همین مسئله باعث شده صندلی سرمربیان تعدادی از باشگاهها از همین حالا لرزان باشد. در میان ۱۸ تیم حاضر در لیگ، تنها چند تیم از جمله استقلال، تراکتور و آلومینیوم اراک توانستهاند شروع باثباتتری داشته باشند و سایر تیمها با نوسان در نتیجه و عملکرد مواجه بودهاند.
این نوسان البته برای برخی تیمها جدیتر از سایرین است. مدیران چند باشگاه که تیمهایشان در هفتههای ابتدایی نتوانستهاند انتظارات را برآورده کنند، حالا وارد مرحلهای شدهاند که نتیجه هفته چهارم میتواند در تصمیمگیری درباره آینده کادر فنی تأثیر مستقیم داشته باشد. به همین دلیل، بعید نیست با یک شکست دیگر، برخی باشگاهها خیلی زود وارد فاز تغییر سرمربی شوند.
در این بین، تیمهایی که در نیمه پایین جدول و بهخصوص رتبههای دهم تا هجدهم قرار گرفتهاند، بیش از سایرین خطر تغییر روی نیمکت را احساس میکنند. فاصله کم امتیازات در هفتههای ابتدایی باعث شده یک نتیجه بتواند جایگاه تیمها را چند پله جابهجا کند، اما همین نتیجه میتواند برای برخی مربیان به منزله آخرین فرصت باشد.
البته شرایط همه نیمکتها یکسان نیست. در بعضی باشگاهها مدیران از همین حالا ششدانگ پشت سرمربی خود ایستادهاند و فارغ از نتیجه یکی دو مسابقه، برنامهای برای تغییر ندارند. چادرملو نمونه روشنی از این وضعیت است؛ سعید اخباری با وجود فراز و نشیبهای طبیعی ابتدای فصل، از حمایت مدیریتی برخوردار است و به نظر میرسد فعلاً نگرانی خاصی بابت جایگاه خود روی نیمکت این تیم ندارد.
اما در مقابل، وضعیت در برخی تیمها کاملاً متفاوت است. سپاهان اصفهان، نساجی مازندران، مس شهربابک و شمسآذر قزوین از جمله تیمهایی هستند که نتیجه هفته چهارم میتواند فشارها روی سرمربیانشان را افزایش دهد. این تیمها اگر نتوانند از شرایط فعلی فاصله بگیرند، احتمال اتخاذ تصمیمات مدیریتی درباره کادر فنیشان وجود دارد و حتی ممکن است برخی مربیان خیلی زودتر از آنچه تصور میشد، با تیم خود خداحافظی کنند.
از همین رو هفته چهارم لیگ بیستوششم میتواند نخستین هفتهای باشد که پای تصمیمهای مدیریتی جدی به میان میآید. اگر در پایان این هفته خبر برکناری یکی از سرمربیان منتشر شد، نباید آن را اتفاقی غیرمنتظره دانست؛ چرا که برخی باشگاهها از همین حالا آخرین فرصت را در اختیار مربیان خود قرار دادهاند.
با این حال، تجربه فوتبال ایران نشان داده که مدیران باشگاهها گاهی تنها به نتیجه یک مسابقه نگاه نمیکنند و میزان حمایت از سرمربی، شرایط مالی، عملکرد فنی و حتی نظر هواداران نیز در تصمیم نهایی آنها اثرگذار است. بنابراین باید منتظر ماند و دید هفته چهارم برای کدام مربی به نقطه پایان و برای کدام تیم آغاز یک مسیر تازه خواهد بود.
نظر شما