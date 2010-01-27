متروی تهران یکی از 20 متروی شلوغ دنیاست

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با اعلام این مطلب در مراسم دیدار شهرداران 15 شهر کردستان عراق از بخشی از تونل در دست ساخت خط سه مترو تهران تصریح کرد: در حال حاضر روزانه حدود 5/1 میلیون مسافر با متروی تهران جابه جا می شوند که در طرح نهایی حمل و نقل ریلی تهران این تعداد باید به 6 میلیون مسافر در روز برسد.

وی در ادامه با تشریح بخشی از فعالیت‌های متروی تهران در دو بخش ساخت و بهره‌برداری اظهار کرد: شرکت بهره‌برداری مترو مسئولیت جابه جایی مسافر و تعمیر و نگهداری خطوط، ایستگاه‌ها و تجهیزات مترو را بر عهده دارد.

ربیعی با بیان این که حمل و نقل اعم از درون شهری و حومه‌ای مهم‌ترین مساله شهری تهران به شمار می‌آید، تصریح کرد: بر اساس استانداردهای جهانی شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر حتماً باید دارای سیستم حمل و نقل ریلی باشند.

وی با ذکر این که بر اساس طرح نهایی حمل و نقل ریلی تهران، طول خطوط شبکه متروی این شهر و حومه آن 430 کیلومتر در قالب 251 کیلومتر خط درون شهری در 8 خط و 179 کیلومتر خط حومه‌ای در 4 خط تعیین شده، اضافه کرد: در حال حاضر طول خطوط متروی تهران حدود 108 کیلومتر است.

ربیعی تعداد ایستگاه‌های مترو در طرح نهایی حمل و نقل ریلی تهران را 250 ایستگاه اعلام کرد و یادآور شد؛ هم‌اکنون 63 ایستگاه مترو در دست بهره‌برداری است که یک سوم از این ایستگاه‌ها در چهار سال اخیر به بهره‌برداری رسیده، ضمن این که حدود 30 کیلومتر از خطوط متروی تهران نیز در این مدت راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به این که تعداد مسافران متروی تهران از سال 1999 تا 2009 میلادی از 5/3 میلیون نفر به 459 میلیون نفر افزایش پیدا کرده، گفت: تعداد مسافران متروی تهران در طول یک دهه اخیر 131 برابر شده است.

مدیرعامل بهره برداری متروی تهران میزان اعتبار مورد نیاز مترو را سالی 5/1 میلیارد دلار اعلام و تصریح کرد: در صورت اختصاص این بودجه می توانیم سالانه 30 کیلومتر خط جدید به خطوط متروی تهران اضافه کنیم و به این ترتیب ظرف مدت 10 سال شبکه مترو بر اساس طرح نهایی حمل و نقل ریلی تهران تکمیل می‌شود.

در این دیدار شهردار الکلار که مسئولیت گروه شهرداران کردستان عراق را بر عهده داشت، خاطرنشان کرد: پیشرفت متروی تهران نه تنها باعث افتخار مردم ایران، بلکه موجب مباهات مسلمانان عراق و سایر کشورهای مسلمان است.

وی در پایان اعتماد به نفس فراوان دست‌اندرکاران شهرداری تهران در انجام پروژه‌های شهری را قابل توجه دانست و گفت: ساخت و ساز مترو نمونه‌ای از پیشرفت مدیریت شهری تهران در استفاده از فن‌آوری روز دنیا به شمار می‌آید.