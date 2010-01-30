به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن عالمی روز شنبه در خصوص توقف ثبت نام از کاندیداهای احراز سمت ریاست فدراسیون های شنا، بدمینتون، نابینایان، ناشنوایان و گلف ، اظهار داشت: شایعات مطرح شده در این زمینه به هیچ عنوان صحت ندارد چرا که چنانچه مشکل قانونی در رابطه با برگزاری مجامع فدراسیون های ورزشی وجود داشت، سازمان هم اقدام به برگزاری مجمع انتخاباتی 10 فدراسیون( تکواندو، تیراندازی، قایقرانی، کاراته، بدنسازی، اسکیت، کبدی، هاکی، جودو و اسکی) و مجمع عمومی 5 فدراسیون( پینگ پنگ، دوومیدانی، ژیمناستیک، والیبال و پزشکی ورزشی) نمی‌کرد.

وی ادامه داد: در نتیجه توقف ثبت نام از کاندیداهای این پنج فدراسیون صرفا به تراکم برگزاری مجامع عمومی و انتخابات فدراسیون‌های مختلف ، صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در دو، سه ماه اخیر چندین مجمع انتخابات و عمومی فدراسیون های مختلف برگزار شده و هیچ منع قانونی در این رابطه وجود ندارد، اضافه کرد: با دستور معاون ورزشی سازمان قرار است مجمع انتخابات فدراسیون های هندبال، جانبازان و معلولان و بوکس به تریتب طی روزهای 13 ، 18 و 20 بهمن ماه جاری برگزار شود. ضمن اینکه برگزاری مجمع عمومی فدراسیون‌هایی نظیر دوچرخه سواری در 28 بهمن ماه، باستانی در 21 اسفندماه و بیماری‌های خاص در 4 اسفندماه در دستور کار قرار دارد.