به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار ضمن اعلام این خبر، افزود: در این نشست، تعداد هشت دستور جلسه، مطرح و پس از بحث و بررسی، به تصویب اعضای، هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار رسید.
به گفته وی، "بررسی مشکلات مرتبط با پست غیردولتی"، "بررسی دستورالعمل ثبت، پایش و کنترل کیفی انواع مواد کودی"، "بررسی کاربرگ مجوزهای سازمان برنامه و بودجه کشور"، "اصلاح کاربرگ مجوز اعتبارنامه جوایز ملی بهرهوری مربوط به سازمان ملی بهرهوری ایران"، "تصویب برخی کاربرگهای حوزه مشاغل خانگی"، "اصلاح کاربرگ مجوز آموزشگاه فنی و حرفهای آزاد مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور"، "تصویب کاربرگ مجوز پروانه فعالیت شرکتهای حملونقل بینالمللی ریلی بار" و "بررسی کاربرگهای مجوزهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی در حوزه صنفی"، هشت دستور نود و سومین نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار به ریاست دکتر سید علی مدنی زاده بودند.
گفتنی است، پیش از ورود به دستور جلسه در این نشست، گزارشی از وضعیت کنونی و اقدامات آتی درگاه ملی مجوزهای کشور، تهیه شده توسط دبیرخانه هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار قرائت شد.
نظر شما