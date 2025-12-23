یک میلیون متر مربع آسفالت در روستاهای ایلام اجرا شد

حبیب الله محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان ایلام دارای ۶۰۷ روستای دارای سکنه است که از این تعداد، ۳۷۸ روستا بیش از ۲۰ خانوار جمعیت دارند.
وی بیان کرد: تاکنون سه هزار و ۲۰۰ واحد مسکن ملی در استان در دست اقدام قرار گرفته که ۲۱۰ واحد به متقاضیان تحویل شده و مابقی با پیشرفت فیزیکی بین ۳۰ تا ۸۰ درصد در حال اجراست.
وی ادامه داد: همچنین سهمیه محرومان استان ۱۴۰۰ واحد تعیین شده که از این تعداد، ۱۴۶ واحد در شهرستانهای مهران (۵۰ واحد) و ایوان (۹۶ واحد) آغاز شده است. اعتبار این طرحها از محل تسهیلات قرضالحسنه و حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره) تأمین میشود.
وی گفت: تأمین زمین برای سایر واحدها در دست اقدام است و به محض فراهم شدن زمین، عملیات احداث آغاز خواهد شد.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ایلام تصریح کرد: در سال مالی ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴، عملیات آسفالت در ۱۳۲ روستا به مساحت حدود یک میلیون متر مربع اجرا شده است. برای سال جاری نیز بیش از ۱۴۰ روستا هدفگذاری شده که در صورت تخصیص اعتبارات، عملیات اجرایی خواهد شد.
وی افزود: در حوزه مقاومسازی، سهمیه چهار هزار احد برای روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت در نظر گرفته شده است. تاکنون بیش از ۲ هزار متقاضی فاقد مسکن به بانکهای عامل معرفی شده و طی سال مالی ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، حدود ۲ هزار واحد به بهرهبرداری رسیده است.
محبی در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن استان ایلام با جدیت در مسیر توسعه روستایی، تأمین مسکن محرومان و مقاومسازی واحدهای مسکونی حرکت میکند و امیدواریم با حمایتهای ملی و استانی، شاهد ارتقای کیفیت زندگی در روستاها و شهرهای کوچک باشیم.
