20 نوع محصول سبزی و صیفی در گلستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمدی ظهر شنبه در حاشیه بازدید از طرحهای کشاورزی بندرگز افزود: گلستان یکی از استانهای مهم در تولید سبزی و صیفی است که در ایران شناخته شده واز معروفیت خاصی برخوردار است و این جایگاه روبروز روندتکاملی خود را سیر می کند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در غالب محصولات از بذور سازگار و با پتانسیل تولید بالا و همچنین رعایت مسائل به زراعی و استفاده از تکنیکهای زراعی و فرآوری های بعد از برداشت وهمچنین از دانش روز در تولید استفاده می شود که این موارد از نقاط قوت این محصولات در تولید است.

به گفته محمدی، از دیگر اقدامات آن مدیریت در بحث سبزی و صیفی ، توجه ویژه به ظرفیت زراعی مناطق کوهستانی استان و همچنین تولید سبزی و صیفی سالم با حداقل مصرف سم و کود در دستور کار قرار دارد.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: محصولات عمده سبزی و صیفی استان که شامل سیب زمینی در سطح شش هزار و 500 هکتار، ‌سبزیجات برگی حدود سه هزار و 500 هکتار،‌ باقلا دو هزار هکتار،‌ توت فرنگی 500 هکتار و پیاز 400 هکتار و ... در سطح اراضی استان کشت می شود.

670 بنگاه اقتصادی در بندرگز اجرا شد

مدیر جهاد کشاورزی بندرگز نیز گفت: طی سه سال گذشته 85 تا 1387، تعداد 670 بنگاه کوچک اقتصادی از محل ره آورد سفر ریاست جمهوری به این منطقه به بهره برداری رسیده است.

علی اکبر مهقانی افزود: برای این طرح ها 263 میلیارد ریال با اشتغالزایی هزار نفر هزینه شده که نقش مهمی دررونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.

وی اظهار داشت: این طرحها در زمینه کشتارگاه صنعتی دام و طیور، ‌صنایع تبدیلی بسته بندی، صنایع انجماد مواد غذایی، مراکز جمع آوری شیر و دامپروری صنعتی است.