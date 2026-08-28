جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی تقیزاده شامگاه جمعه در جمع مردم معبوث شده زنجان در میدان انقلاب این شهر گفت: قرآن کریم مسیر وحدت را برای ما مشخص کرده است؛ خداوند در آیهای میفرماید «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و در ادامه از گروهی سخن میگوید که مردم را به خیر دعوت میکنند، امر به معروف و نهی از منکر دارند.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت وحدت و انسجام اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم، اما باید توجه کنیم که وحدت را برای چه میخواهیم.
تقیزاده تصریح کرد: بنابراین وحدت و انسجام هدف نهایی نیست، بلکه بستری برای انجام وظیفه، دعوت به خیر، تبیین حقیقت و حرکت در مسیر الهی است.
وی با اشاره به شرایط جنگ شناختی و ترکیبی افزود: امروز وظیفه ما تنها حضور در خیابان و اعلام حمایت نیست، بلکه باید وارد میدان جهاد تبیین شویم و در میان خانواده، بستگان، دوستان، همسایگان و کسانی که ممکن است با ما همراه نباشند، به گفتوگو و تبیین بپردازیم.
جنگ امروز، جنگ شناختی و ترکیبی است
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور گفت: امروز دشمن با استفاده از رسانهها و ابزارهای مختلف، ذهن مردم را هدف قرار داده است و برخی افراد ممکن است تحت تأثیر این جنگ شناختی قرار گرفته باشند.
وی ادامه داد: باید با رفق، مدارا، گفتوگو و دعوت به خیر با این افراد برخورد کنیم. هدف ما حذف و طرد افراد نیست، بلکه باید تلاش کنیم آنان را با منطق و استدلال با واقعیتها آشنا کنیم.
تقیزاده تأکید کرد: اگر جامعه دچار دوقطبی و شکاف شود، امکان گفتوگو و تبیین از بین میرود؛ بنابراین حفظ وحدت و انسجام اجتماعی، مقدمهای برای انجام جهاد تبیین است.
وی افزود: امروز باید روایت درست و واقعی از قدرت و قوت ایران ارائه شود؛ کشوری که با وجود همه فشارها، تهدیدها و سختیها توانسته است از گردنههای دشوار عبور کند.
نقش زنان در جهاد تبیین و تربیت نسل آینده تعیینکننده است
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش زنان خانهدار اظهار کرد: زنان خانهدار از پیشروان فرهنگ و تعلیم و تربیت هستند و نباید نقش آنان در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و تربیتی نادیده گرفته شود.
وی افزود: خانواده، مهمترین محیط شکلگیری باورها و نگرشهای نسل آینده است و زنان در این عرصه نقش بسیار مهمی دارند.
تقیزاده با اشاره به مشارکت مردم در پویش «جان فدا» گفت: بر اساس آماری که مطرح شده، حدود ۳۲ میلیون نفر در این پویش مشارکت کردند و حدود ۳۵ درصد از مشارکتکنندگان را بانوان تشکیل دادند.
وی خاطرنشان کرد: این میزان مشارکت نشان میدهد بخش بزرگی از جامعه ایران پای کشور، انقلاب و امنیت ایستاده است و اگر هرکدام از این افراد بتوانند تنها یک نفر از کسانی را که دچار تردید یا پرسش هستند، با گفتوگو و تبیین همراه کنند، اثر بسیار بزرگی در جامعه ایجاد خواهد شد.
ضرورت بازگشت به قرآن در شرایط فتنه و بحران
تقیزاده در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر جامعه به قرآن کریم گفت: امروز بیش از گذشته به قرآن نیاز داریم و همه ما باید در شرایط فتنه و بحران به قرآن مراجعه کنیم.
وی با اشاره به توصیه پیامبر اکرم(ص) درباره مراجعه به قرآن در هنگام هجوم فتنهها افزود: سیره امام راحل نیز این بود که در حوادث و مسائل مختلف جامعه به قرآن مراجعه میکردند و مسیر حرکت را بر اساس معارف قرآن مشخص میکردند.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم همه ما به معارف قرآن عالم و به آن عامل باشیم و بتوانیم وظایف خود را در شرایط کنونی به درستی انجام دهیم.
وی در پایان بر ضرورت وحدت و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز همه باید با حفظ همدلی و انسجام، در میدان جهاد تبیین حضور داشته باشیم و اجازه ندهیم جنگ شناختی دشمن، سرمایه اجتماعی و وحدت مردم را هدف قرار دهد.
تقیزاده با تأکید بر شعار «ایرانی، ایرانی، اتحاد، اتحاد» اظهار امیدواری کرد: به برکت قرآن کریم و با توکل بر خداوند، ملت ایران بتواند با حفظ وحدت و انسجام، مسیر پیشرفت و عزت کشور را با قدرت ادامه دهد.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، مردم را بزرگترین سرمایه و دارایی کشور دانست و گفت: امروز مردمی در این سرزمین برای تحقق آرمانهای الهی قیام کردهاند که حاضرند تا پای جان برای انقلاب، کشور و ارزشهای اسلامی هزینه کنند.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور، با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت اظهار کرد: بار دیگر توفیق پیدا کردیم از کلام نافذ و راهگشای رهبر عزیز انقلاب بهرهمند شویم و ایشان برای چندمین بار ملت ایران را مورد تجلیل و تکریم قرار دادند.
وی با بیان اینکه مردم امروز بزرگترین دارایی کشور هستند، افزود: ما بارها از امام راحل و رهبر معظم انقلاب شنیدهایم که ملت ایران در مسیر رسیدن به قله قرار دارد و شاید برخی تصور میکردند این سخنان صرفاً بیان یک امیدواری است، اما اگر با نگاه عمیق معرفتی به قرآن کریم مراجعه کنیم، درمییابیم که بزرگترین سرمایه یک جامعه، مردم مؤمن و ایستاده در مسیر حق هستند.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به دعوت همیشگی انبیای الهی خاطرنشان کرد: از حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت هود، حضرت صالح و حضرت موسی(ع) تا پیامبر گرامی اسلام(ص)، محور دعوت پیامبران همواره دعوت مردم به بندگی خدا و حرکت در مسیر الهی بوده است.
وی ادامه داد: امروز نیز به لطف خداوند، مردمی در این سرزمین قیام کردهاند که در راه اعتقادات و آرمانهای خود حاضرند تا پای جان ایستادگی و هزینه کنند و این همان ویژگی ارزشمندی است که در آیات قرآن کریم مورد ستایش قرار گرفته است.
تقیزاده با اشاره به آیات قرآن کریم درباره ویژگیهای مؤمنان گفت: خداوند در قرآن از مردمی سخن میگوید که در راه خدا جهاد میکنند و از سرزنش هیچ سرزنشکنندهای هراس ندارند. این ویژگی امروز در ملت ایران قابل مشاهده است.
وی افزود: مردم ایران نشان دادهاند که برای دفاع از انقلاب اسلامی، استقلال، عزت و تمامیت کشور حاضرند تا پای جان بایستند و این همان سرمایهای است که دشمنان نیز آن را هدف قرار دادهاند.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با قدردانی از مردم ایران اظهار کرد: ما به نمایندگی از این مردم، خطاب به رهبر عزیز انقلاب عرض میکنیم که این ملت همچنان بر عهد خود ایستاده است و شعارش این است که «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست».
تقیزاده در ادامه با اشاره به داستان حضرت موسی(ع) و بنیاسرائیل در قرآن کریم، نسبت به خطر انحراف در مسیر حرکت جوامع دینی هشدار داد و گفت: بنیاسرائیل با حضرت موسی(ع) همراه شدند و انقلاب و حرکت آنان به پیروزی رسید، اما در ادامه و در زمانی که حضرت موسی(ع) برای دریافت الواح الهی از قوم خود فاصله گرفت، جریان انحرافی سامری شکل گرفت.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد که حتی یک جامعه مؤمن و انقلابی نیز ممکن است در مسیر حرکت خود با جریانهای انحرافی مواجه شود و از مسیر اصلی فاصله بگیرد.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به روایات مربوط به «سامریهای امت پیامبر(ص)» تصریح کرد: در امت پیامبر اکرم(ص) نیز افرادی وجود دارند که ممکن است اصل دین را بپذیرند، اما در بزنگاههای مهم، بخشی از تعهدات دینی و انقلابی را کنار بگذارند.
وی ادامه داد: یکی از این دوگانههای کاذب، تقابل میان دین و جهاد یا دین و دفاع است؛ در حالی که اگر به قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص) مراجعه کنیم، میبینیم که جهاد و مقابله با ظلم، بخشی از مسیر تحقق عدالت و دفاع از مظلومان است.
راه گسترش رحمت در جهان، ایستادگی در برابر زورگویی است
تقیزاده با تأکید بر اینکه اسلام دین رحمت است، گفت: پیامبر اکرم(ص) پیامبر رحمت است، اما رحمت اسلامی به معنای تسلیم شدن در برابر ظلم و زورگویی نیست.
وی افزود: اگر قرار است رحمت الهی در جهان گسترش پیدا کند و مستضعفان و محرومان عالم از سلطه زورگویان نجات پیدا کنند، نمیتوان در برابر قلدران و مستکبران سکوت کرد.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به تجربه دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اظهار کرد: امام خمینی(ره) بارها درباره برکات دفاع و ایستادگی سخن گفتند و تأکید کردند که جنگ موجب شد انقلاب اسلامی صادر شود، دوست و دشمن خود را بشناسیم و روحیه اسلامی، جهادی و انقلابی ملت حفظ شود.
وی تصریح کرد: جریانهای غربگرا طی سالهای گذشته تلاش کردند جنگ و دفاع را صرفاً بهعنوان یک عنصر مزاحم و عامل اختلال در زندگی مردم معرفی کنند، در حالی که قرآن کریم تکلیف ما را روشن کرده است.
تقیزاده با اشاره به آیه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ کُرْهٌ لَکُمْ وَعَسَیٰ أَن تَکْرَهُوا شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّکُمْ» گفت: قرآن کریم تصریح میکند که ممکن است انسان چیزی را نپسندد، اما خیر و مصلحت او در همان امر باشد؛ بنابراین دفاع و مقابله با تجاوز و ظلم، امری نیست که انسان از سر علاقه به جنگ انتخاب کند، بلکه گاهی برای حفظ عزت، امنیت و زندگی جامعه ضرورت پیدا میکند.
«نه سازش، نه تسلیم»؛ دفاع برای حفظ زندگی و عزت ملت
وی با بیان اینکه ملت ایران جنگطلب نیست، خاطرنشان کرد: ما جنگ را برای جنگ نمیخواهیم؛ بلکه هنگامی که دشمن، استقلال و امنیت ما را هدف قرار میدهد، دفاع از خود را وظیفه میدانیم.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور افزود: برخی تلاش میکنند دوگانههای کاذبی مانند «جنگ یا زندگی» و «جنگ یا صلح» ایجاد کنند، در حالی که ملت ایران برای زندگی، عزت و امنیت خود ایستادگی میکند.
وی ادامه داد: ما به دنبال صلحی هستیم که همراه با عزت و شرافت باشد و تجربه نشان داده است که صلح پایدار بدون ایستادگی در برابر زورگویان و متجاوزان به دست نمیآید.
تقیزاده با بیان اینکه شعار ملت ایران روشن است، گفت: شعار ما «نه سازش، نه تسلیم؛ نبرد با آمریکا» است و این شعار به معنای جنگطلبی نیست، بلکه بیانگر ایستادگی در برابر سلطه و زورگویی است.
رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور با اشاره به حوادث اخیر و شهادت امام مسلمین اظهار کرد: برخی تلاش میکنند با ایجاد دوگانههای کاذب، مطالبه انتقام و خونخواهی را در مقابل زندگی مردم قرار دهند، در حالی که قرآن کریم میفرماید: «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولِی الْأَلْبَابِ».
وی افزود: مفهوم این آیه آن است که اجرای عدالت و قصاص، برای حفظ حیات جامعه و جلوگیری از تکرار جنایت است. اگر جنایتکار احساس کند بدون پاسخ میتواند دست به جنایت بزند، امنیت و زندگی مردم نیز در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.
تقیزاده تأکید کرد: مطالبه خونخواهی و مجازات عاملان جنایت، در حقیقت مطالبه امنیت و عدالت است و ملت ایران از این مطالبه عقبنشینی نخواهد کرد.
وی گفت: همانگونه که در زیارت عاشورا علاوه بر قاتلان، کسانی که زمینهساز جنایت و همراه آن بودهاند مورد لعن قرار میگیرند، در بررسی حوادث نیز باید میان عامل مستقیم، زمینهساز و پشتیبان یک جنایت تفاوتی قائل نشد و هرکس در وقوع آن نقش داشته است، پاسخگوی رفتار خود باشد.
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