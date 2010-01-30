8 میلیون مگاوات برق در پتروشیمی مبین تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منطقه ویژه اقتصادی پارس، رضا خاوندی با اشاره به تولید بدون وقفه برق در پتروشیمی مبین در 810 روز گذشته، گفت: در مدت حدود 30 ماه گذشته تاکنون نیروگاه پتروشیمی مبین از مدار تولید خارج نشده است و از این رو یک رکورد در تولید بی وقفه برق در این واحد به ثبت رسیده است.

رئیس پتروشیمی مبین با یادآوری اینکه در این مدت بیش از 8 میلیون مگاوات برق در این واحد پتروشیمی تولید شده است، تصریح کرد: کیفیت برق تولیدی این واحد پتروشیمی بر اساس استاندارد(Power Quality IEC 61000) اروپا و تحویل در Battery Limit (پشت کنتور) مصرف کننده بوده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه نیروگاه یکهزار مگاواتی پتروشیمی مبین از هشت واحد 123 مگاواتی تشکیل شده است، اظهار داشت: در این مدت برق فاز اول پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس همچون جم، آریاساسول، پردیس(غدیر)، نوری(برزویه)، زاگرس، پارس و پتروشیمی های فاز دوم همچون مهر، کاویان، مروارید، پالایشگاههای چهارم و پنجم پارس جنوبی و بخشی از شبکه سراسری برق توسط این واحد تامین شده است.

