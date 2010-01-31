  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۳

8500 هکتار از نخلستانهای بوشهر از طریق سد دلواری آبیاری می شوند

8500 هکتار از نخلستانهای بوشهر از طریق سد دلواری آبیاری می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده مجری طرح شرکت آب منطقه ای بوشهر گفت: هم اکنون با اجرای بخشی از پروژه شبکه، بند انحرافی و سامانه انتقال آب سد رئیسعلی دلواری بوشهر حدود هشت هزار و 500 هکتار از نخلستان های منطقه آب پخش استان بوشهر آبیاری می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جمشید تویل صبح یکشنبه در جریان بازدید از این پروژه افزود: هم اینک این پروژه 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با اتمام کامل این طرح، 1500 هکتار از اراضی دشت گور و سه هزار هکتار از اراضی سیاه منصور نیز آبیاری خواهند شد.

وی اظهار داشت: همچنین در آینده ای نزدیک حدود 11 هزار هکتار دیگر از اراضی دشت شبانکاره توسط این شبکه آبیاری خواهد شد.

نماینده مجری طرح شرکت آب منطقه ای بوشهرگفت: احداث این شبکه از سال 82 آغاز و پیش بینی می شود تا پایان سال 89 نیز به طور کامل به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم این پروژه در ایجاد اشتغال، اظهار داشت: با اتمام این طرح و آبیاری 24 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه، فرصت های شغلی جدیدی برای کشاورزان و به خصوص جوانان فراهم خواهد شد.

تویل یادآور شد: برآورد اولیه جهت احداث این پروژه حدود 30 میلیارد تومان بوده است.

کد مطلب 1026882

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها