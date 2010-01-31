8500 هکتار از نخلستانهای بوشهر از طریق سد دلواری آبیاری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، جمشید تویل صبح یکشنبه در جریان بازدید از این پروژه افزود: هم اینک این پروژه 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با اتمام کامل این طرح، 1500 هکتار از اراضی دشت گور و سه هزار هکتار از اراضی سیاه منصور نیز آبیاری خواهند شد .

وی اظهار داشت: همچنین در آینده ای نزدیک حدود 11 هزار هکتار دیگر از اراضی دشت شبانکاره توسط این شبکه آبیاری خواهد شد.

نماینده مجری طرح شرکت آب منطقه ای بوشهرگفت: احداث این شبکه از سال 82 آغاز و پیش بینی می شود تا پایان سال 89 نیز به طور کامل به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم این پروژه در ایجاد اشتغال، اظهار داشت: با اتمام این طرح و آبیاری 24 هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه، فرصت های شغلی جدیدی برای کشاورزان و به خصوص جوانان فراهم خواهد شد .

تویل یادآور شد: برآورد اولیه جهت احداث این پروژه حدود 30 میلیارد تومان بوده است.