به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی وضعیت منابع آبی شهرستان دلفان ظهر دوشنبه با حضور رئیس اداره شیلات شهرستان، مدیر امور منابع آب و کارشناسان ذیصلاح امور آب برگزار شد.
این نشست با هدف بررسی چالشهای بنیادین حوزه منابع آبی و آثار آن بر فعالیتهای شیلاتی و کشاورزی و همچنین یافتن راهکارهای قانونی و فنی برای مدیریت بهینه منابع آب برگزار شد.
بررسی وضعیت حقآبه و سلامت آب
در این نشست، وضعیت حقآبه مزارع و مسائل مرتبط با کیفیت و سلامت آب مورد بررسی تخصصی قرار گرفت.
حاضران در جلسه بر ضرورت یافتن راهکارهای زیستمحیطی برای تضمین کیفیت و بهداشت آب تأکید کردند تا بهرهبرداری از منابع آبی در بالادست، موجب کاهش کمی یا به خطر افتادن سلامت آب مورد نیاز مزارع پاییندست نشود.
ساماندهی مجوزهای بهرهبرداری از منابع آب
بررسی فرآیند تمدید مجوزهای برداشت آب و ضوابط قانونی استفاده از بستر رودخانهها از دیگر محورهای این نشست بود.
مسئولان و کارشناسان حاضر در جلسه، ضمن بررسی وضعیت موجود، بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در بهرهبرداری از منابع آبی و ساماندهی فعالیتهای مرتبط با این حوزه تأکید کردند.
بررسی وضعیت چاههای غیرمجاز
در بخش دیگری از این نشست، وضعیت چاههای کشاورزی غیرمجاز که در حوزه پرورش آبزیان مورد استفاده قرار میگیرند، بررسی شد.
در همین راستا، راهکارهای قانونی و فنی برای ساماندهی این چاهها و گذار از وضعیت غیرمجاز به وضعیت قانونی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین موضوع اعطای مجوز به مالکان واجد شرایط با هدف فراهم شدن امکان نظارت بهتر بر کیفیت و سلامت آب و رعایت استانداردهای زیستمحیطی مورد بررسی قرار گرفت.
تأکید بر ایجاد تعادل میان کشاورزی و شیلات
این نشست با هدف تدوین راهکارهای عملیاتی برای ایجاد تعادل میان نیازهای بخش کشاورزی و شیلات در شهرستان دلفان برگزار شد.
حاضران بر ضرورت بهرهبرداری اصولی و قانونمند از منابع آب، حفظ سلامت اکوسیستمهای آبی و رعایت الزامات بهداشتی و زیستمحیطی تأکید کردند تا ضمن تأمین نیازهای تولید، پایداری منابع آبی شهرستان نیز حفظ شود.
در این نشست مقرر شد موضوعات مطرحشده با همکاری دستگاههای مرتبط پیگیری شود تا زمینه برای مدیریت بهتر منابع آبی و کاهش چالشهای پیش روی تولیدکنندگان بخشهای کشاورزی و شیلات فراهم شود.
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