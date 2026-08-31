نمایش «زنان و تولید ملی» در بوستان گفتگو

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم اردبیلی، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، از برگزاری بیستوچهارمین دوره نمایشگاه «زنان و تولید ملی» در اواخر هفته جاری خبر داد و گفت: این نمایشگاه امسال با رویکردی گستردهتر از گذشته و با تمرکز ویژه بر حمایت از زنان سرپرست خانوار و عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان ایرانی در فضایی بیش از ۳هزار و ۴۰۰ متر برگزار خواهد شد.
وی اظهار کرد: بیستوچهارمین دوره نمایشگاه «زنان و تولید ملی» قرار بود اسفندماه سال گذشته برگزار شود که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان لغو شد و با برنامهریزی انجامشده، این دوره از روز چهارشنبه ۱۱ شهریور تا ۲۰ شهریورماه در بوستان گفتوگو برپا خواهد شد.
اردبیلی با اشاره به اینکه نمایشگاه بیست و چهارم از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ پذیرای شهروندان است، خاطرنشان کرد: ۱۹۷تولیدکننده برتر ایرانی در حوزههای پوشاک زنانه، مردانه و کودک، چرم و صنایع دستی در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به رویکرد حمایتی این دوره از نمایشگاه هم گفت: حمایت از زنان سرپرست خانوار در این دوره بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و بخش عمده ای از ظرفیتهای نمایشگاه به عرضه محصولات و توانمندیهای این گروه اختصاص دارد. همچنین زنان آسیب دیده از آتش سوزی بازارچه جنت نیز در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
اردبیلی ادامه داد: در این دوره علاوه بر فضای عرضه و فروش محصولات، از ظرفیت فرزندان زنان سرپرست خانوار برای همراهی در نمایشگاه نیز بهره برده ایم.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی نمایشگاه اظهار کرد: علاوه بر اتاق «مادر و کودک» و همچنین محل نگهداری کودکان در نمایشگاه «مهدکودک»، برنامههای متنوع فرهنگی برای کودکان و نوجوانان نیز در نظر گرفته شده که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، از جمله اجرای تئاتر، برنامههای نجوم و رصد با تلسکوپ و دیگر فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، اجرا خواهد شد.
مشاور شهردار تهران همچنین از اختصاص فضای قابل توجهی برای عرضه لوازمالتحریر خبر داد و گفت: با توجه به نزدیک شدن سال تحصیلی، غرفهای با وسعت بیش از ۲۰۰ مترمربع برای عرضه لوازمالتحریر و نوشت افزار در نظر گرفته شده است تا خانوادهها بتوانند بخشی از نیازهای خود را برای آغاز سال تحصیلی از این نمایشگاه تأمین کنند.
وی افزود: امسال چهار سالن «پردیس»، «گلستان»، «تهران» و «بهارستان» در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته و سالن بهارستان نیز به ظرفیت نمایشگاه اضافه شده است. همچنین در فضای بیرونی سالنها، غرفههایی برای عرضه مواد غذایی سالم و محصولات خانگی پیشبینی شده است.
رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به پیشبینی خدمات مالی برای همکاران شاغل در شهرداری تهران هم یادآورشد: اعتبار «شاتوت» نیز برای استفاده کارکنان شهرداری در نمایشگاه شارژ شده و همکاران میتوانند از این ظرفیت برای خرید از نمایشگاه استفاده کنند.
به گفته اردبیلی، بیستوچهارمین نمایشگاه «زنان و تولید ملی» تلاش دارد در کنار امکان خرید مستقیم و حمایت از تولید ایرانی، ظرفیتی برای معرفی توانمندیهای زنان، تقویت اقتصاد خانواده و ایجاد فضایی خانوادهمحور برای حضور شهروندان فراهم کند.
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