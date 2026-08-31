پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی شیراز

زینب روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فرآیند انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در دانشکده علوم قرآنی شیراز خبر داد و گفت: این دانشکده در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و در میان داوطلبان واجد شرایط آزمون سراسری کارشناسی ارشد، دانشجو میپذیرد.
وی افزود: پذیرش در رشته علوم قرآنی در گرایشهای «مستشرقان» ویژه خواهران و «ادبی» برای خواهران و برادران انجام میشود.
رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز ادامه داد: کد رشته گرایش مستشرقان ویژه خواهران ۱۲۲۰۹، گرایش ادبی خواهران ۱۲۲۱۳ و گرایش ادبی برادران ۱۲۲۱۱ است.
روستایی از داوطلبان خواست برای اطلاع از جزئیات و انجام انتخاب رشته، دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت و بر اساس ضوابط اعلامشده اقدام کنند.
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