پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم قرآنی شیراز

زینب روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز فرآیند انتخاب رشته مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در دانشکده علوم قرآنی شیراز خبر داد و گفت: این دانشکده در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و در میان داوطلبان واجد شرایط آزمون سراسری کارشناسی ارشد، دانشجو می‌پذیرد.

وی افزود: پذیرش در رشته علوم قرآنی در گرایش‌های «مستشرقان» ویژه خواهران و «ادبی» برای خواهران و برادران انجام می‌شود.

رئیس دانشکده علوم قرآنی شیراز ادامه داد: کد رشته گرایش مستشرقان ویژه خواهران ۱۲۲۰۹، گرایش ادبی خواهران ۱۲۲۱۳ و گرایش ادبی برادران ۱۲۲۱۱ است.

روستایی از داوطلبان خواست برای اطلاع از جزئیات و انجام انتخاب رشته، دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور دریافت و بر اساس ضوابط اعلام‌شده اقدام کنند.