جزئیات ثبت اسقاط و واردات ۴ هزار کامیون کشنده اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرآیند ثبت اسقاط خودروهای فرسوده و تخصیص ظرفیت واردات کامیون‌های کشنده در سال ۱۴۰۵، بر اساس بند «پ» ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه و مطابق شرایط زیر انجام خواهد شد. سقف کل این فرآیند ۴ هزار دستگاه کامیون کشنده تعیین شده است.

مرحله اول؛ تعیین سقف ظرفیت ثبت

در مرحله نخست، سقف ثبت اسقاط برای متقاضیان بر اساس سابقه واردات تعیین شده است. اشخاص حقوقی دارای سابقه واردات می‌توانند حداکثر برای ۱۵ دستگاه کامیون کشنده، اشخاص حقوقی فاقد سابقه واردات برای یک دستگاه و اشخاص حقیقی دارای کارت بازرگانی نیز برای یک دستگاه ثبت انجام دهند.

مرحله دوم؛ بررسی میزان استفاده از ظرفیت

شش ماه پس از آغاز مرحله اول، میزان استفاده متقاضیان از ظرفیت تخصیص‌یافته و همچنین میزان واردات انجام‌شده بررسی خواهد شد. در صورتی که از سقف کل ۴ هزار دستگاه ظرفیتی باقی مانده باشد، این ظرفیت در مرحله دوم تخصیص خواهد یافت.

مرحله سوم؛ اولویت تخصیص ظرفیت باقی‌مانده

در مرحله دوم تخصیص، اولویت با متقاضیانی خواهد بود که در مرحله اول از تمام ظرفیت اختصاص‌یافته خود استفاده کرده و واردات مربوط به آن ظرفیت را نیز به‌طور کامل انجام داده باشند.

مرحله چهارم؛ اصلاح سامانه و تعیین متقاضیان دارای سابقه

پیش از بازگشایی فرآیند، سامانه مربوطه اصلاح خواهد شد و دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل‌ونقل نیز متقاضیان دارای سابقه واردات را تعیین و اعلام خواهد کرد.

مرحله پنجم؛ بازگشایی فرآیند ثبت

پس از اعمال اصلاحات سامانه و اعلام متقاضیان دارای سابقه واردات، فرآیند ثبت اسقاط مجدداً بازگشایی می‌شود. زمان دقیق آغاز ثبت و نحوه اقدام متقاضیان، متعاقباً از طریق اطلاعیه رسمی اعلام خواهد شد.

بر این اساس، اگرچه سقف کل طرح واردات کامیون‌های کشنده در سال ۱۴۰۵، ۴ هزار دستگاه تعیین شده، اما هنوز زمان بازگشایی سامانه و میزان ظرفیت عملی قابل ثبت در مرحله نخست اعلام نشده است.