به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزش ابتدایی ادارهکل آموزش و پرورش لرستان اعلام کرد: فرهنگیان استان در جشنوارههای کشوری حوزه آموزش ابتدایی با ارائه آثار و طرحهای آموزشی خود، موفق به کسب نتایج قابل توجهی در سطح کشور شدند.
بر اساس این گزارش، در مجموع ۳۳ نفر از فرهنگیان لرستان توانستند به مرحله کشوری جشنوارههای آموزشی راه پیدا کنند که از این تعداد، ۹ نفر بهعنوان منتخب کشوری معرفی شدند و موفق به کسب رتبه و عنوان برگزیده در سطح کشور شدند.
این موفقیت در جشنوارههای مرتبط با اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری، هر پایه یک مهارت و سواد دیجیتال به دست آمده است.
ظرفیت فرهنگیان لرستان در روشهای نوین آموزشی
کسب این عناوین کشوری، بیانگر ظرفیت و توانمندی فرهنگیان لرستان در طراحی و بهکارگیری روشهای نوین آموزشی و تلاش برای ارتقای کیفیت فرایند یاددهی ـ یادگیری در مدارس ابتدایی استان است.
توجه به تحول در شیوههای آموزش، ایجاد محیطهای یادگیری پویا و استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین، از محورهای مهم این جشنوارهها بوده و فرهنگیان لرستان با ارائه تجربیات و طرحهای خود توانستند در سطح ملی نیز توانمندیهای آموزشی استان را به نمایش بگذارند.
در این میان، محورهایی همچون توسعه مهارتهای دانشآموزان و ارتقای سواد دیجیتال نیز مورد توجه فرهنگیان لرستان قرار گرفته است؛ رویکردی که با توجه به تحولات نظام آموزشی و ضرورت آمادهسازی دانشآموزان برای زیست در دنیای مبتنی بر فناوری، اهمیت ویژهای دارد.
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