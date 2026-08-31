به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «ستاره‌های سگی» فیلم جدید ریدلی اسکات نتوانست در روزهای داغ تابستان بر گرما غلبه کند و در آخر هفته افتتاحیه خود شکست خورد.

«ستاره‌های سگی» محصول دیزنی و قرن بیستم با فروش تنها ۸ میلیون دلار در داخل آمریکا که از نمایش در ۳۳۳۰ سینما به دست آمد، در جایگاه پنجم قرار گرفت. این فیلم مهیج پساآخرالزمانی که بیش از ۸۰ میلیون دلار برای تولید آن هزینه شده، نه استقبال منتقدان را به دست آورده و نه با اقبال مخاطبان روبه رو شده است و امتیاز ۴۰ درصد را در سایت راتن تومیتوز و درجه «C+» را از نظرسنجی‌های تماشاگران در سینماسکور کسب کرده است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد «ستاره‌های سگی» با ضرری ده‌ها میلیون دلاری به یکی از بزرگترین شکست‌های ریدلی اسکات بدل شود. افتتاحیه ضعیف دیگر این کارگردان فیلم «آخرین دوئل» در سال ۲۰۲۱ بود که با بودجه‌ای حدود ۱۰۰ میلیون دلار تنها ۴.۷ میلیون دلار فروش در ۳ روز اول اکرانش داشت. آن درام تاریخی نیز توسط قرن بیستم اکران شد، اما حداقل توجه منتقدان را جلب کرده بود.

اسکات که سازنده فیلم‌های کلاسیکی مانند «گلادیاتور» و «بیگانه» است، سال ۲۰۱۵ با فیلم «مریخی» به اوج فروش خود در گیشه رسید. این فیلم که ۶۳۰ میلیون دلار در سراسر جهان فروش داشت، ۷ نامزدی اسکار، از جمله بهترین فیلم را به دست آورد.

«ستاره‌های سگی» تیر خلاص را به دیزنی زد و پایان بخش تابستانی پرفراز و نشیب شد. در حالی که این استودیو با «داستان اسباب‌بازی ۵» (۱.۱۲ میلیارد دلار) و «شیطان پرادا می‌پوشد ۲» (۶۹۲ میلیون دلار) به موفقیت بزرگی دست یافت، اما فیلم‌های ناموفقی مانند لایو اکشن «موآنا» (۳۰۸ میلیون دلار در مقابل بودجه ۲۵۰ میلیون دلاری) و «مندلورین و گروگو» (۳۴۵ میلیون دلار در مقابل بودجه ۱۶۵ میلیون دلاری) را نیز داشت. البته این کمپانی «انتقام‌جویان: روز قیامت» را هم در نوبت اکران امسال دارد و در انتظار یک موفقیت بزرگ در گیشه در ماه دسامبر است.

«ستاره‌های سگی» با بازی جیکوب الوردی در نقش هایگ، بازمانده‌ای تنها از آخرالزمان با یک سگ است که پس از دریافت یک سیگنال مرموز، مصمم می‌شود منبع آن را ردیابی کند. دیگر بازیگران عبارتند از مارگارت کوالی، جاش برولین، گای پیرس، آلیسون جنی و بندیکت وانگ.

در رتبه اول، بار دیگر فیلم «مرد عنکبوتی: روز کاملاً جدید» محصول سونی و مارول جای گرفت که تا یکشنبه ۲۲.۲ میلیون دلار دیگر فروخت و در پنجمین هفته اکرانش تنها ۴۴ درصد نسبت به درآمد هفته گذشته کاهش داشت. این رقم، مجموع فروش داخلی این حماسه ابرقهرمانی را به ۸۹۱ میلیون دلار می‌رساند. این فیلم با عبور از مرز ۲.۳ میلیارد دلار در گیشه جهانی، جایگاه سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما را از آن خود کرد و از «آواتار: راه آب» جلو زد.

«روز کاملاً جدید» به این ترتیب در آستانه ۲ رکورد بزرگ در گیشه است: اگر از مرز ۹۳۶ میلیون دلار عبور کند، به پرفروش‌ترین فیلم تمام دوران در گیشه داخلی آمریکا بدل خواهد شد. این رکورد در حال حاضر متعلق به «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» محصول ۲۰۱۵ است. وقتی «مرد عنکبوتی» از این رکورد عبور کند، می‌تواند به این امیدوار شود که شاید اولین فیلمی باشد که تنها در آمریکای شمالی به فروش یک میلیارد دلاری دست می‌یابد.