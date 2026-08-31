محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۵۷ شامگاه یکشنبه، هشتم شهریورماه، گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور فولادشهر ـ نجف‌آباد به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر برای بررسی و امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ادامه داد: بر اساس ارزیابی اولیه نیروهای امدادی، این حادثه ۶ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان با همکاری عوامل اورژانس برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

مومنی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی جمعیت هلال‌احمر پس از ایمن‌سازی و انجام اقدامات لازم در صحنه، عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را به پایان رساندند.