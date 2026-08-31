به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به موقعیت ویژه محور بهبهان - پل خیرآباد، اظهار کرد: شهرستان بهبهان به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استان خوزستان با استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس، یکی از نقاط مهم شبکه راههای جنوب کشور است و تکمیل محورهای مواصلاتی این شهرستان نقش قابل توجهی در جابهجایی بار و مسافر و تقویت ارتباط میان مناطق پیرامونی دارد.
وی افزود: محور بهبهان - پل خیرآباد - گچساران در مجموع ۱۴۵ کیلومتر طول دارد که ۱۴ کیلومتر آن در استان خوزستان واقع شده است. این بخش از میدان قرآن شهرستان بهبهان آغاز میشود و تا پل خیرآباد در مرز استانهای خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد امتداد دارد.
پیشرفت محور بهبهان - پل خیرآباد به ۹۲ درصد رسید
بازوند با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این پروژه گفت: بخش عمده مسیر در محدوده استان خوزستان چهارخطه شده و عملیات اجرایی این بخش با پیشرفت ۹۲ درصدی در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ادامه داد: پل خیرآباد به طول ۳۵۰ متر و تقاطع غیرهمسطح وحدت، از مهمترین بخشهای این پروژه به شمار میروند.
وی یادآور شد: تقاطع وحدت ارتباط بین روستاهای وحدت و اسلامآباد را برقرار میکند و تکمیل این بخشها، دسترسی ایمنتر و مناسبتری را برای تردد در این محور فراهم خواهد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مشخصات فنی پروژه اظهار کرد: سرعت طرح این مسیر ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت پیشبینی شده و مسیر با عرض ۲۴ متر و با رعایت استانداردهای مربوط به شیبهای طولی اجرا شده است.
ارزش روز پروژه بهبهان - پل خیرآباد به ۱۲۰۰ میلیارد تومان رسید
وی درباره اعتبار هزینهشده برای ساخت این پروژه گفت: عملیات اجرایی محور بهبهان - پل خیرآباد از سال ۱۳۹۶ آغاز شده و تاکنون حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برای اجرای مسیر و تقاطعهای آن هزینه شده است که ارزش روز آن حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود.
بازوند تأکید کرد: تکمیل این مسیر علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت تردد، موجب تسهیل حملونقل کالا و مسافر و بهبود دسترسی میان استان خوزستان و استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در پایان خاطرنشان کرد: از این منظر، پروژه بهبهان - پل خیرآباد یکی از طرحهای مهم در تکمیل شبکه ارتباطی منطقه به شمار میرود.
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