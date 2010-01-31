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۱۱ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۳۴

در هندوستان؛

همایش بین‌المللی گفتگوی علمای مسلمان و ادیان شرقی برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی گفتگوی علمای مسلمان و ادیان شرقی برگزار می‌شود

اتحادیه بین‌المللی علمای مسلمان قرار است همایش بین‌المللی با موضوع گفتگوی میان اسلام و ادیان بزرگ شرقی چون هندوئیسم و بودیسم را طی روزهای 19 و 20 فوریه (30 بهمن و اول اسفند) برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این همایش با هدف ترویج درک میان مسلمانان و پیروان ادیان شرقی و همچنین از بین بردن موانعی که می تواند به بدگمانی و عدم اطمینان دو طرف منتهی شود برگزار خواهد شد.

براساس اعلام اتحادیه بین المللی علمای مسلمان، گفتگو با دیگران از اصول اولیه اسلام است که در قرآن سفارش شده است و این همایش گامی رو به جلو در این راستا است. تمام انسانها از یک خانواده هستند و باید با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز و تعامل داشته باشند.

این همایش بخشی از فرآیند برقراری ارتباط اتحادیه بین المللی علمای مسلمان با پیروان ادیان شرقی است که بخش بزرگی از جمعیت جهان را تشکیل داده اند. همچنین قرار است گفتگوهای مشابهی با ادیان آفریقایی برگزار شود.

همایش گفتگوی اتحادیه بین المللی علمای مسلمان با ادیان شرقی قرار است با حمایت محمد حمید انصاری معاون رئیس جمهوری هندوستان در شهر دهلی نو برگزار شود که افتتاحیه این همایش نیز برعهده وی خواهد بود.

اصول گفتگو میان اسلام و ادیان شرقی، ارزشهای مشترک، عرصه های همکاری میان مسلمانان و پیروان ادیان شرقی و وضعیت اقلیت مسلمان هندوستان از موضوعات مورد بحث هئیتهای شرکت کننده در این همایش خواهد بود.

قرار است حدود 160 هیئت از رهبران دینی، سیاستمداران و شخصیتهای آکادمیک در این همایش دو روزه شرکت کنند.

براساس اظهارات دکتر محی الدین القره داغی رئیس کمیته اقلیتهای اتحادیه بین المللی علمای مسلمان این همایش قرار است روندهای اسلام هراسی در برخی کشورهای آسیایی را بررسی کند.

قره داغی استاد فقه دانشگاه قطر همچین محافل غربی را به تحریک ادیان شرقی علیه اسلام متهم کرد و گفت: ما می خواهیم این تلاشها را که با هدف تحریف چهره اسلام صورت می گیرد از بین ببریم. هدف از انتخاب هندوستان برای میزبانی این همایش این بود که از هندوستان به عنوان کشوری که تازه صنعتی شده انتظار می رود نقش بزرگتری در عرصه بین المللی در آینده نزدیک ایفا کند.

کد مطلب 1026947

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