پیشنهاد حذف یارانه شیرخشک و افزایش اعتبار کارت امید مادران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، در تشریح سیاست‌های حوزه فرآورده‌های طبیعی، مکمل‌ها و شیرخشک اظهار کرد: در حوزه مکمل‌ها، تا پیش از این این محصولات با ارز مبادله‌ای تأمین می‌شدند اما به‌تدریج اعلام شد محصولاتی که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، مشمول سازوکار قیمت‌گذاری نخواهند شد.

وی افزود: از هفته گذشته ارز مبادله‌ای در این حوزه حذف شده و بر این اساس، اعلام شده است که فرآیند قیمت‌گذاری باید توسط سندیکای مربوطه انجام شود و سازمان غذا و دارو هیچ دخالتی در تعیین قیمت ندارد.

شعیبی تصریح کرد: در همین راستا مکاتباتی انجام شده تا قیمت‌های اعلامی از سوی تولیدکننده در سامانه تی‌تک ثبت و صرفاً از طریق این سامانه اطلاع‌رسانی شود.

وی همچنین درباره طرح‌های حمایتی حوزه شیرخشک گفت: پیشنهاد شده است به جای ادامه یارانه شیرخشک، مبلغ ۲ میلیون تومان به کارت ملی مادران تحت عنوان «کارت امید مادران» اضافه شود که این موضوع در حال بررسی و مذاکره با سازمان برنامه و بودجه است و در صورت تأمین منابع، امکان اجرایی شدن دارد.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو گفت: طرح ساماندهی ثبت شیرخشک یارانه‌ای از طریق سامانه در حال تکمیل است و در صورت نهایی شدن، فرآیند توضیحات و ثبت اطلاعات این محصول به‌صورت کامل سیستمی خواهد شد.

شعیبی همچنین درباره نظارت بر عطاری‌ها اظهار کرد: بر اساس دستور وزیر بهداشت، مأموریت ساماندهی و نظارت بر عطاری‌ها به شورای عالی امنیت غذایی واگذار شده و این روند از اواخر سال ۱۴۰۳ آغاز شده است.

وی افزود: جلسات مشترکی در این زمینه برگزار شده اما به دلیل شرایط کشور برخی جلسات با تأخیر مواجه شده‌اند و در حال حاضر نیز معاونت غذا و دارو به‌صورت میدانی بر عطاری‌ها نظارت دارند و در صورت مشاهده تخلف، برخورد لازم انجام می‌شود.