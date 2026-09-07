مجموعه جدید ماهواره های استارلینک به فضا پرتاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این ماهواره ها سوار بر موشک فالکون۹ در ساعت ۱۴:۲۶ دقیقه به وقت گرینویچ از مقر فضایی وندربرگ در ایالت کالیفرنیا به مدار پایین زمین ارسال شدند.

بوستر نخست موشک فالکون ۹ طبق برنامه ریزی ۸.۵ دقیقه بعد از پرتاب به زمین بازگشت و روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این نوزدهمین پرتاب این بوستر بود که B۱۰۸۸ نام گرفته است.

بوستر بالایی موشک همراه ۲۷ ماهواره استارلینک به مدار پایین زمین رفت و آنها را ۶۲ دقیقه پس از پرتاب رها کرد. این صدو سومین ماموریت فالکون۹ در ۲۰۲۶ میلادی است. ۸۰ مورد از این پرتاب ها به ساخت ابرخوشه استارلینک تعلق داشته است. این ابر خوشه بیش از ۱۱ هزار ماهواره استارلینک فعال دارد.